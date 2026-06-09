Мальчик из Миссисипи: как Том Сойер покорил мир

150 лет назад вышел роман американского писателя Марка Твена «Приключения Тома Сойера»

Фото: Реальное время

Сегодня исполняется 150 лет со дня первой публикации «Приключений Тома Сойера». Книга Марка Твена впервые вышла в Великобритании 9 июня 1876 года, а позже появилась и в США. За полтора века роман превратился в одну из самых известных детских книг в мире. Сегодня Тома Сойера знают даже люди, никогда не читавшие роман. При этом сам Марк Твен видел в своей книге не просто историю для детей. Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, кем был настоящий Том Сойер и как герой из книги покорил мир.

Гимн детству

Чтобы понять, почему эта история пережила своего автора и не исчезла вместе с XIX веком, стоит посмотреть на ее происхождение. Почти все, что окружает Тома Сойера, выросло из воспоминаний самого Марка Твена. Точнее, Сэмюэля Лэнгхорна Клеменса, который провел детство на берегу Миссисипи.

Когда Клеменсу исполнилось четыре года, его семья переехала в город Ганнибал в штате Миссури. Тогда это был небольшой речной порт. Каждый день здесь причаливали пароходы, а вместе с ними приходили новости, путешественники, торговцы и авантюристы. Спустя десятилетия писатель в книге «Жизнь на Миссисипи» вспоминал Ганнибал как «белый городок, дремлющий под солнцем летнего утра», который оживал с появлением парохода.

Именно Ганнибал стал основой для вымышленного Сент-Питерсберга. Марк Твен почти не скрывал этот источник вдохновения. В романе легко узнать реальные места из его детства. Известняковая пещера рядом с городом превратилась в пещеру Мак-Дугала. Острова на Миссисипи подсказали места для приключений Тома и Гека. Даже дом, в котором Том живет у тети Полли, настолько напоминал дом семьи Клеменсов, что исследователи использовали описание из романа при реставрации настоящего дома писателя в Ганнибале.

Американский писатель Марк Твен, 1895—1896 гг. Скриншот с сайта Britannica

Впрочем, Твен перенес в книгу не только пейзажи, но и собственное детство. Будущий писатель рос болезненным ребенком. Мать часто прощала ему шалости, а он постоянно проверял границы дозволенного. Спустя годы многие из этих воспоминаний перекочевали в его книги, включая «Приключения Тома Сойера».

Сам Том тоже оказался не одним человеком, а сразу несколькими. В предисловии к роману на английском языке Твен указал, что большинство приключений в книге действительно происходили, а сам герой представляет собой не портрет одного мальчика, а сочетание черт нескольких реальных человек. Писатель уточнял, что взял за основу самого себя и своих школьных товарищей Джона Бриггса и Уилла Боуэна.

В одной сцене Том прогуливает школу, в другой ищет клад, в третьей мечтает стать пиратом. Такие игры действительно занимали мальчишек в Ганнибале. Клеменс и его друзья изображали Робин Гуда, пиратов и героев приключенческих романов, которые тогда читала вся Америка. Дети в книге убегали на остров и объявляли себя пиратами. В реальности Клеменс вместе с друзьями часто исследовал острова на Миссисипи. В основе сцены, когда Том и Бекки теряются в пещере, лежит настоящая пещера к югу от Ганнибала, которую будущий писатель хорошо знал с детства.

При этом мир романа получился заметно светлее реального Ганнибала. В детстве Клеменс часто сталкивался со смертями и бедностью. Он потерял сестру и брата, рано лишился отца, видел последствия насилия и несчастных случаев на реке. В «Томе Сойере» многие из этих тревожных впечатлений остались за кадром, хотя отдельные их следы можно заметить в истории об убийстве на кладбище и в фигуре индейца Джо.

Марк Твен у своего дома в городе Ганнибал, 1902 год. Скриншот с сайта Википедия

Даже имя главного героя имеет вполне реальную историю. В июне 1863 года Марк Твен познакомился в Сан-Франциско с местным пожарным Томом Сойером. Тот уже считался знаменитостью, после того как помог спасти 90 пассажиров во время кораблекрушения. Писатель подружился с ним. Они часто встречались во время трехлетнего пребывания Твена в городе. Роберт Грейсмит в книге «Приключения реального Томми» пишет, что пожарный рассказывал писателю истории о собственных проделках, а тот внимательно слушал и иногда делал записи. По его словам, однажды Клеменс предупредил:

— Когда-нибудь я помещу тебя между обложками книги.

Исследователи до сих пор спорят, насколько сильно этот человек повлиял на образ героя. Сам Твен в разные годы рассказывал разные версии. Сначала он говорил о нескольких прототипах, затем утверждал, что придумал персонажа целиком самостоятельно. Скорее всего, обе версии имеют право на существование. Имя Том Сойер писатель действительно мог взять у своего знакомого пожарного. Но самого героя он собрал из собственного детства, друзей, воспоминаний о Ганнибале и десятков наблюдений, которые копил много лет.

Темная сторона мальчишеских приключений

Кажется, что Том Сойер живет в мире, где любую неприятность можно превратить в приключение. Он прогуливает школу, дерется с мальчишками, тайком купается в реке, влюбляется, убегает из дома и постоянно испытывает терпение тети Полли. Но чем дальше развивается сюжет, тем заметнее становится: Марк Твен написал не просто веселую книгу о проделках подростков. За историей о мальчишеских играх скрывается рассказ о страхе, насилии, смерти и общественных нормах, с которыми детям рано или поздно приходится столкнуться.

В начале романа взрослые почти не контролируют происходящее. Том постоянно ускользает из-под надзора и воспринимает жизнь как бесконечную игру. Он примеряет на себя роли пиратов, разбойников и героев любимых книг. Вместе с друзьями мальчик создает собственный мир со своими законами. Когда Том, Гек Финн и Джо Харпер сбегают на остров Джексона и объявляют себя пиратами, они фактически отказываются от мира взрослых и его обязанностей. Марк Твен показывает детство как пространство свободы, где воображение важнее правил.

Такой герой напрямую связан с традицией плутовского романа. Том постоянно нарушает установленные нормы, выкручивается из неприятностей и превращает наказания в победы. Он действует не силой, а находчивостью. Даже в воскресной школе он обменивает собранные безделушки на призовые билеты и получает Библию, хотя знает Священное Писание хуже большинства учеников. Том не борется с системой открыто. Он учится использовать ее правила в своих интересах.

Издание 2026 года, издательство «Махаон». Реальное время / realnoevremya.ru

Но однажды игра заканчивается. Ночью на кладбище Том и Гек становятся свидетелями убийства доктора Робинсона. Индеец Джо убивает врача и перекладывает вину на Мэфа Поттера, а мальчики дают клятву молчать, боясь за собственную жизнь. После этой сцены тон романа заметно меняется. На место безобидных шалостей приходят тревога и постоянное ожидание опасности. Индеец Джо — главный источник этой опасности. Он появляется снова и снова, каждый раз напоминая героям о том, что взрослый мир устроен иначе, чем детские игры. Его образ связывает между собой сразу несколько сюжетных линий: убийство, поиски сокровищ, попытку нападения на вдову Дуглас и финал в пещере. Благодаря ему роман постоянно балансирует между комедией и триллером. Сразу после смешной сцены может последовать смертельная угроза, а за приключением неожиданно скрывается риск погибнуть.

Особенно ярко это проявляется в эпизоде с пещерой. Том и Бекки потерялись в лабиринте подземных ходов, несколько дней не могли найти выход, страдали от голода и жажды. Во время поисков дороги Том неожиданно заметил индейца Джо среди тоннелей. После спасения героев жители города закрыли вход железной дверью. Позже Том понял, что индеец Джо остался внутри. Когда люди вернулись в пещеру, они нашли его мертвым возле закрытого выхода.

Роман почти не говорит о рабстве, хотя действие происходит в обществе, где рабский труд играл важную роль. В книге есть расовые стереотипы эпохи, а образ индейца Джо позже стал предметом критики из-за карикатурного изображения коренных народов Америки. Идеальный мир детства существует рядом с социальными противоречиями, которые роман показывает лишь частично.

«Эффект Тома Сойера»

Наверное, ни один эпизод книги не стал таким знаменитым, как история с покраской забора. Многие люди знают ее, даже если никогда не читали роман. Все начинается с наказания: тетя Полли заставляет Тома побелить длинный высокий забор. Для мальчика это означало потерянную субботу и огромный объем работы. Том быстро меняет ситуацию в свою пользу. Когда мимо проходит Бен Роджерс, он делает вид, будто побелка забора — редкая привилегия:

— Белить? А почему нет? Небось не каждый день нашему брату случается приводить в порядок забор.

В результате Бен не только соглашается работать вместо него, но и отдает за это собственные вещи. Вскоре к забору выстраивается очередь из желающих повторить его успех. К концу работы Том получает целую коллекцию детских сокровищ, практически ничего не сделав сам. Именно поэтому сцену часто называют первым уроком маркетинга. Том создает искусственный дефицит и убеждает окружающих, что обычная работа представляет собой особую ценность. В бизнес-литературе этот прием даже получил название «эффект Тома Сойера». Маркетологи используют его для объяснения того, как ожидания и способ подачи информации влияют на восприятие ценности товара или услуги.

Но знаменитый забор далеко не главное наследие романа. Не менее важным оказался дуэт Тома Сойера и Гека Финна. Именно эта пара стала одной из самых известных в американской литературе. На первый взгляд мальчики похожи. Оба не любят дисциплину и постоянно ищут приключения. Однако характеры у них разные. Том строит свою жизнь по образцу приключенческих книг. Он романтик, фантазер и режиссер почти всех совместных затей. Гек действует иначе. Он плохо образован, верит в суеверия, живет вне привычных социальных рамок, но отлично понимает людей и здраво оценивает ситуацию. Если Том придумывает легенду, то Гек проверяет, можно ли воплотить ее в жизнь.

Том привносит в дружбу мальчиков воображение, а Гек — практический опыт. Остальные ребята восхищаются свободой Гека, который не ходит в школу и живет без постоянного надзора взрослых. При этом сам Гек часто следует за Томом, потому что тот умеет превращать обычную жизнь в приключение.

Со временем именно Гек вышел на первый план в творчестве Твена. Сразу после публикации «Приключений Тома Сойера» писатель начал работу над новой книгой, которую сначала называл «Автобиографией Гека Финна». В результате появился роман «Приключения Гекльберри Финна», опубликованный в 1884—1885 годах. Новая книга сохранила знакомых героев, но изменила масштаб разговора. Если «Том Сойер» строится вокруг детских приключений, то «Гекльберри Финн» обращается к проблемам рабства и расизма. Многие критики считают именно этот роман главным произведением Марка Твена. Эрнест Хемингуэй даже писал в «Зеленых холмах Африки»:

— Вся современная американская литература вышла из одной книги Марка Твена — «Гекльберри Финна».

Долгая жизнь Тома Сойера

Когда Твен завершил рукопись «Приключений Тома Сойера», он уже считался известным американским писателем. В ноябре 1875 года Твен передал рукопись издателю Элише Блиссу, а тот отправил ее художнику для подготовки иллюстраций. Только вот первым роман увидели не американские читатели. В июне 1876 года лондонское издательство Chatto & Windus выпустило книгу в Великобритании без рисунков. Твен рассчитывал таким образом укрепить свои права на произведение в британском издательском пространстве и затруднить работу пиратским издателям.

Расчет оказался лишь частично успешным. Почти сразу после публикации появились нелегальные перепечатки в Канаде и Германии. Особенно серьезной проблемой стала Канада. В XIX веке международная система авторского права еще не работала в современном виде, поэтому издатели нередко выпускали чужие книги без разрешения авторов. Канадские компании печатали произведения Твена и продавали их не только внутри страны, но и в Соединенных Штатах. Сам писатель позже оценивал потери только от одного канадского пиратского издания «Тома Сойера» в 10 тыс. долларов — огромную по тем временам сумму. Именно борьба с пиратами позже заставила его специально приехать в Канаду для регистрации авторских прав на новые книги.

Том Сойер, иллюстрация Трумэна В. Уильямса. Скриншот с сайта Википедия

В декабре 1876 года American Publishing Company выпустила первое иллюстрированное американское издание романа. Рисунки создал Трумэн В. Уильямс — художник, которого считают главным иллюстратором произведений Марка Твена. Он первым показал читателям, как выглядят Том Сойер и Гекльберри Финн. Многие последующие художники и режиссеры опирались на созданные им визуальные образы. Уильямс не всегда точно следовал тексту, однако его рисунки хорошо передавали настроение книги и помогли сделать героев узнаваемыми далеко за пределами литературных страниц.

Уже в 1917 году вышла американская немая экранизация режиссера Уильяма Десмонда Тейлора. В 1930 году появился новый американский фильм с Джеки Куганом в главной роли. В 1960-м британская телекомпания BBC выпустила многосерийную телевизионную версию романа. В XXI веке интерес к книге не исчез: в 2014 году вышел фильм «Том Сойер и Гекльберри Финн», объединивший сюжеты двух знаменитых романов Твена. Каждая эпоха создавала собственного Тома, но неизменным оставалось главное — мальчик, который ищет приключений и постоянно проверяет границы дозволенного.

Особое место роман занял в СССР. Он вошел в круг обязательного детского чтения и сохранил эту позицию на многие десятилетия. В 1936 году появился советский фильм «Том Сойер», а в 1981-м зрители увидели многосерийную картину «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» с Федором Стуковым в главной роли. Популярность романа оказалась настолько высокой, что в 1983 году Юрий Андропов, отвечая на письмо американской школьницы Саманты Смит, сравнил ее с Бекки Тэтчер и отметил известность книги в Советском Союзе.

Со временем литературный мир романа превратился и в туристическое пространство. Центром этого мира стал город Ганнибал. Дом семьи Клеменсов едва не снесли после смерти писателя, однако в 1911 году его выкупили, восстановили и превратили в музей. С 1912 года сюда приезжают посетители со всего мира. Комплекс постепенно вырос до нескольких музейных зданий, связанных с героями романа. Рядом появился знаменитый белый забор Тома Сойера, дом Бекки Тэтчер и дом Гекльберри Финна. Каждый год Ганнибал принимает около полумиллиона туристов.

Кадр из фильма «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (1981). кадр из фильма "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна"

Не меньшую известность получила и пещера, ставшая прообразом пещеры Мак-Дугала из романа. Сегодня она носит название «Пещера Марка Твена». Еще ребенком Сэмюэл Клеменс исследовал ее запутанные коридоры. Именно здесь Том и Бекки заблудились и встретили индейца Джо. Твен писал:

— Пещера Мак-Дугала представляла собою запутанный лабиринт извилистых, то и дело пересекающихся подземных коридоров, которым, казалось, нет конца.

После выхода романа поток туристов оказался настолько большим, что уже в 1886 году владельцы начали проводить регулярные экскурсии. В 2019 году исследователи обнаружили на стене пещеры подлинную надпись Clemens, которую Твен оставил еще в юности.

Ганнибал продолжает строить вокруг романа целую культурную индустрию. С 1956 года здесь проводят Национальные дни Тома Сойера. Участники соревнуются в прыжках через лягушек, красят заборы и выбирают лучших двойников Тома и Бекки.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».