Татарстан и Москва лидируют в рейтинге инвестклимата, Сабантуй встречается с Ысыахом

Главные события недели для Татарстана в обзоре выпуска «7 дней»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Санкт-Петербурге завершился Международный экономический форум, где делегацию Республики Татарстан возглавлял Рустам Минниханов. Впервые за всю историю Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов России Татарстан и Москва разделили первое место. А по деревням и городам Татарстана уверенно шагает Сабантуй. В Нижнекамске татарский национальный праздник переплелся с якутским Ысыахом. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ на прошлой неделе, — в обзоре «Реального времени».

ПМЭФ: Татарстан и Москва солидеры рейтинга инвестиционного климата

Татарстан и Москва впервые разделили первое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов России, который составляет Агентство стратегических инициатив. Результаты были озвучены на Петербургском международном экономическом форуме. Столица России удерживает первенство уже восьмой раз подряд, а Татарстан с 2017 года занимал второе место после Москвы. Теперь республика догнала столицу.

Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для бизнеса и выявляет лучшие практики, стимулируя конкуренцию за инвестиции.

— Во-первых, надо начать с самого главного: огромная поддержка федерального центра, нашего президента, правительства. На самом деле это так. Несмотря на все сложности, которые у нас появляются, все меры федеральной поддержки мы используем, — сказал раис Татарстана после оглашения результатов, добавив, что регион системно анализирует рейтинги и выявляет резервы. Он подчеркнул, что за последние годы созданы три особые экономические зоны, территории опережающего развития и 110 промышленных площадок и что эти площадки дали продукции на полтора триллиона рублей.

— Человек, который рискует своими деньгами, создает рабочее место, мы его должны ценить и любить, что в республике и делается, — поделился секретом успеха Рустам Минниханов.

Татарстан и Москва впервые разделили первое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов России. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На ПМЭФ Республика Татарстан представила свой двухэтажный стенд. Все дни шла активная работа: проводились встречи, подписывались новые соглашения. В этом году особый акцент был на развитие сотрудничества с регионами — Удмуртией, Новгородской областью, Красноярским краем. Не обошли и космос: Татарстан и «Роскосмос» заключили соглашение о сотрудничестве.

Состоялись встречи Рустама Минниханова с председателем партии Сербии Милорадом Додиком и генеральным директором социальной сети «ВКонтакте» Владимиром Кириенко. Встречу с Киренко он отметил как важную: VK — стратегический партнер республики, тесно взаимодействующий с промышленным сектором и способствующий цифровой трансформации Татарстана. Киренко сообщил, что ВК впервые запустила проект по переводу порталов на татарский язык, и это уже около ста тысяч уникальных пользователей.

На этой неделе в Зеленодольском районе, в индустриальном парке М-7 2.0, состоялась традиционная встреча раиса республики Рустама Минниханова с предпринимателями. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Минниханов: меры поддержки реального сектора будут не только сохраняться, но и усиливаться

На этой неделе в Зеленодольском районе, в индустриальном парке М-7 2.0, состоялась традиционная встреча раиса Республики Рустама Минниханова с предпринимателями.

В ходе разговора раис еще раз подчеркнул: все меры поддержки, особенно для промышленных парков, тем более в приоритетных отраслях, связанных с реальным сектором, будут не просто сохраняться, а усиливаться. Он предложил зарезервировать земли вблизи крупных городов под такие производственные площадки.

На встрече почти все просьбы бизнеса нашли поддержку раиса. Один из новых вызовов озвучил ветеран СВО Ильдар Акбулатов: он открыл строительный бизнес, но рынок перераспределен между крупными игроками, что создает препятствия для молодых компаний. Рустам Минниханов предложил организовать специальные курсы обучения и переподготовки предпринимателей — ветеранов СВО.



На встрече почти все просьбы бизнеса нашли поддержку раиса. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Встали и вопросы продления льгот по УСН для реального сектора, а также по дальнейшему совершенствованию налогового регулирования. Ильяс Нуриев, основатель известной клиники, предложил направлять налоги или, при необходимости, штрафы на инвестиции в технологическое перевооружение предприятий.

Ремесленники обратились к раису с инициативой организовать на площадках недавно открывшегося Центра уникального мастерства встречи с крупным бизнесом, форумы и семинары, а также субсидировать затраты на маркетинг, брендирование и рекламу уникальных изделий. Рустам Минниханов отнесся к этому с пониманием, добавив важное замечание: «Вы должны учить молодежь, это не магазин». Не превращать ЦУМ в обычную торговую точку, а сохранять дух мастерства и обучения — таков наказ раиса.

Ысыах — праздник начала лета. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Сабантуй и Ысыах — мост дружбы Татарстана и Якутии

В эти выходные Сабантуй, главный национальный праздник, отзвенел по населенным пунктам республики. Съемочная группа программы «7 дней» встретила праздник в Нижнекамске, где торжество внезапно нашло гармоничное переплетение с якутским Ысыахом.

Такой двойной народный праздник на татарстанской земле — впервые. Это ответный подарок за проведенный в прошлом году в Якутске федеральный Сабантуй.

Ысыах — праздник начала лета, который встречают как самое благодатное время года, время пробуждения природы и рождения нового жизненного цикла.

На Майдане священные песни Ысыаха переплетаются с хороводом Осуохай и плавно переходят в татарские мотивы. На одном татами встречаются борцы из двух республик, борцы Кореш и Хапсагай (якутское национальное единоборство). И пусть расстояние между принимающей стороной и гостями почти семь с половиной тысяч километров — этот совместный праздник становится мостом и объединителем.

— Хочу поблагодарить руководство Республики Саха за плодотворное сотрудничество. Это и есть живой пример того, как богата наша страна и как органично переплетаются наши культуры, делая нас ближе друг к другу и сильнее. Пусть сегодняшний праздник станет новой яркой страницей в истории дружбы Татарстана и Якутии! — отметил Рустам Минниханов, обращаясь к гостям праздника.

На Майдане священные песни Ысыаха переплетаются с хороводом Осуохай и плавно переходят в татарские мотивы. скриншот из видео ««О сохранении объектов культурного наследия в Республике Татарстан»» с канала «Пресс-служба Раиса Республики Татарстан»

Подробнее об этих событиях, а также о том, каковы итоги предварительного голосования партии Единая Россия в Татарстане, на какие вопросы ответил депутат Государственной думы России Ирек Богуславский, как планируют переформатировать «Татмедиа», и других значимых событиях недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 8 июня в 13.00 или на сайте телеканала.