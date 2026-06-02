В Татарстане скорректировали систему господдержки индустриальных парков
Теперь будут учитываться совокупная выручка резидентов, количество созданных рабочих мест, объем привлеченных инвестиций и эффективность использования территории
Кабинет министров Татарстана внес изменения в порядок предоставления субсидий управляющей компании индустриальных парков «Алабуга» и «Этилен-600». Изменения направлены на совершенствование механизма финансовой поддержки проектов.
Согласно новым правилам, ряд работников смогут временно проживать на территории промпарков. Также внесены изменения в систему оценки эффективности использования бюджетных средств.
Теперь будут учитываться совокупная выручка резидентов, количество созданных рабочих мест, объем привлеченных инвестиций и эффективность использования территории парков. Также установлены новые формулы расчета возврата средств в случае недостижения запланированных показателей.
В 2026 году в список системообразующих предприятий Татарстана включили 443 компании. Это на 10 фирм меньше, чем было в 2025-м. Однако в перечень бюджетообразующих организаций добавили три подразделения «Алабуги» (ОЭЗ «Алабуга», «Алабуга Девелопмент» и «Алабуга Машинери»).
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