В 2026 году в России произведут первые четыре Ту-214

При этом в конце прошлого года министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил о том, что в 2026-м выпустят восемь единиц этих воздушных судов

Фото: Максим Платонов

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) объявила о планах выпуска в 2026 году четырех самолетов Ту-214, которые собираются на Казанском авиационном заводе. По словам главы ОАК Вадима Бадехи, которые приводит ТАСС, в следующем, 2027 году производство будет увеличено до восьми машин, а в перспективе предприятие готово выпускать до 20 самолетов ежегодно.

При этом о восьми воздушных судах за год говорил ранее министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, но речь шла о 2026-м: в этом году завод рассчитывал производить восемь самолетов, а к 2027 году — увеличить показатель до 12 единиц. Достичь целевого показателя — 20 машин в год — планировалось к концу 2027 года.

Напомним, в конце мая стало известно о том, что авиакомпания S7 хочет закупить 100 самолетов Ту-214. Объемный заказ на Ту-214 сделал программу развития гражданской авиации «более реалистичной». Таким мнением поделился гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Парнев.

Наталья Жирнова