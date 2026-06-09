Финал близко: УНИКС находится в шаге от серебра, но не хочет отдавать ЦСКА победу в Казани

Третья встреча на паркете казанцев завершилась победой «армейцев» — счет в серии стал 0:3

УНИКС проиграл ЦСКА третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ и оказался в шаге от поражения в чемпионской гонке. Казанцы уступили дома со счетом 74:86, а кадровые проблемы команды продолжают усугубляться на фоне травм ключевых игроков. «Мы не хотим счета в серии 4:0 и смотреть, как они празднуют на нашей площадке. Мы должны показать, почему мы прошли так далеко в сезоне», — заявил на послематчевой пресс-конференции центровой Маркус Бингэм. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Скамейка УНИКСа продолжает сокращаться

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после третьего матча финальной серии с ЦСКА 8 июня выглядел подавленным. Кажется, финал дается тяжело физически и морально не только игрокам на паркете, но и тренерскому штабу.

Перасович, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что кадровые проблемы продолжают влиять на игру команды. Сегодня не смог существенно повлиять на игру даже вернувшийся после мышечной травмы форвард Дишон Пьер, который, по прогнозам, должен был отсутствовать до конца финала.

— Думаю, что, например, Алексей Швед и Дишон Пьер относятся к таким игрокам. Возможно, было бы правильнее не вносить их сегодня в заявку на игру. Чтобы играть и быть конкурентоспособными против такой команды, как ЦСКА, конечно, все должны быть в строю и все должны быть здоровы. К сожалению, про нашу команду этого сейчас сказать нельзя, — заявил главный тренер казанской команды.

Перасович отметил, что Алексей Швед продолжает выступать с повреждением мениска, из-за чего его участие в следующем матче остается маловероятным. Шансы на выход Дишона Пьера тренер оценил выше. После матча главный тренер, а также сокомандник Дишона Маркус Бингэм рассказали, что форвард сам вызвался на игру и тренировался с командой последние дни, «чтобы помочь».

После уже не первой травмы Пьеру было тяжело стать снова результативным — потеря, подборы на обеих сторонах паркета, ни одной попытки броска в кольцо и фол, который пробивал ЦСКА. В третьей четверти Пьер заново пытался включиться в игру, но уже получил отказ от Велимира Перасовича. В целом УНИКС получил ограниченную результативность от игроков скамейки: среди запасных очки набрали только Андрей Лопатин, записавший на свой счет 9 очков, и Михаил Кулагин с двумя очками.

— Мы пытаемся делать замены, но когда в нашей обойме всего шесть-семь человек, это очень сложно, — отметил Перасович.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На домашнем паркете казанцы проигрывали до этого только дважды

Несмотря на все прогнозы и слова о домашней площадке и ее силе, гости обозначили преимущество уже в стартовой четверти, взяв под контроль подбор и эффективно действуя под кольцом. Одним из лидеров ЦСКА на этом отрезке стал Каспер Уэйр, набравший девять очков и реализовавший три из четырех дальних бросков.

При этом казалось, что на казанском паркете команды начали играть чище — к середине первой четверти по фолам счет был 2-0 в пользу УНИКСа, в то время как в первых двух матчах с каждой стороны уже бывало и по пять командных нарушений. Однако тенденция зарабатывать штрафные с помощью Мело Тримбла у ЦСКА все же осталась — у легионера по итогам игры было восемь фолов соперника.

Во второй четверти ЦСКА начал с рывка (9:0) и увеличил отрыв за счет плотной защиты против разыгрывающих УНИКСа. Казанская команда испытывала проблемы с организацией нападения и скоростью принятия решений, тогда как москвичи продолжали набирать очки как из-под кольца, так и с дистанции. К большому перерыву преимущество гостей составляло 23 очка — 54:31.

Примечательно, что во время игры Велимир Перасович иногда даже не вставал со скамейки — он так делает, когда игра перестает быть конкурентной и счет у УНИКСа становится все более далеким от соперника — к началу третьего игрового отрезка ЦСКА довел разницу в счете до 25 очков (58:33).

Во второй половине ЦСКА сохранил контроль над ходом встречи и не позволил хозяевам вернуть интригу. Однако нельзя сказать, что третью и четвертую десятиминутку казанцы отыграли также неудачно, учитывая, что их Казань забирала с преимуществом — 22:18, 21:14. После большого перерыва УНИКС смог ответить рывком — 11:0 — и сократил отставание до 14 очков — 44:58.

— Отмечу, что вторая половина была лучше. Мы несколько раз сокращали преимущество, но, тем не менее, шансов вернуться в игру и максимально приблизиться у нас не было, — заявил Перасович. По итогам матча казанцы превзошли соперника по количеству подборов — 32 против 30, однако уступили в реализации трехочковых бросков — 27% против 44%, а также по общему проценту попаданий с игры — 43% против 53%.

Примечательно, что активизировались и болельщики: на все несправедливые, по мнению болельщиков УНИКСа, свистки зал отвечал очень громко, на все «трешки» — аплодисментами, на все атаки ЦСКА — оглушающим гудением.

«Мы не хотим счета в серии 4:0 и смотреть, как они празднуют на нашей площадке»

Казанцы за весь сезон-2025/2026 проигрывали на домашнем паркете только два раза — «Зениту» и «Уралмашу», этот проигрыш стал первым от ЦСКА дома. Теперь игра 10 июня должна стать решающей для казанцев — либо победа уедет в Москву, либо команда сумеет переломить ход серии.

— Мы не хотим счета в серии 4:0 и смотреть, как они празднуют на нашей площадке. Мы должны показать, почему мы прошли так далеко в сезоне. Это финал. Да, у нас есть проблемы с травмами, но травмы были у нас весь сезон. Мы не должны позволить им помешать нам сейчас, — отметил на послематчевой пресс-конференции центровой Маркус Бингэм, который по ходу плей-офф несколько раз уже становился MVP своей команды по итогам матчей.

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис после третьей победы в финальной серии Единой лиги ВТБ заявил, что его команда выглядела сильнее соперника во всех трех матчах, однако подчеркнул, что серия еще не завершена: он отметил, что преимущество в серии не гарантирует успеха в следующем матче, поэтому команда должна сохранить концентрацию.



Отвечая на вопрос о влиянии доминирования ЦСКА на популярность баскетбола в России, Пистиолис заявил, что команда не собирается снижать уровень игры:

— Мы слишком легко побеждаем? Это вопрос не для нас. Это вопрос для проигрывающих команд. Или же вы хотите, чтобы мы специально проигрывали, плохо играли в баскетбол? Моя команда наслаждается игрой и получает удовольствие от процесса, — парировал Пистиолис.

Следующая встреча команд в рамках финала Единой лиги ВТБ пройдет также в Казани 10 июня, в 19:30 мск.

Статистика матча:

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 74:86 (19:27, 12:27, 22:18, 21:14).

УНИКС: Маркус Бингэм (23 + 8 подборов), Джален Рейнольдс (16 + 8 подборов).

ЦСКА: Ливио Жан-Шарль (18 + 7 подборов), Мело Тримбл (14), Иван Ухов (13), Каспер Уэйр (13 + 5 передач).