Денис Мантуров объяснил, как в Казани ускоряют производство Ту-214

Задача — снизить стыковку крыла до нескольких дней

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

С будущего года производство самолета Ту-214 перейдет на поточную линию. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, чьи слова приводит «Коммерсант».

Он отметил, что темпы сборки летательного аппарата значительно увеличились: если ранее стыковка крыла занимала до четырех месяцев, то для недавно переданного заказчику самолета этот процесс был сокращен до двух недель.

— Наша задача — снизить это время до нескольких дней, что позволит организовать по-настоящему потоковое производство, аналогично МС-21 и «Суперджету», — поделился Мантуров.

Вице-премьер добавил, что в Казани были созданы новые производственные мощности, которые позволят ежегодно выпускать до 20 самолетов. В рамках программы осуществляется также работа над версией с уменьшенным экипажем — два человека вместо трех, — что должно помочь снизить эксплуатационные расходы. Мантуров подчеркнул, что программа импортозамещения для Ту-214 закончена: все необходимые системные компоненты разработаны, а сертификат на их использование был получен еще в конце прошлого года.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в России произведут первые четыре Ту-214.

Никита Егоров