Денис Мантуров объяснил, как в Казани ускоряют производство Ту-214
Задача — снизить стыковку крыла до нескольких дней
С будущего года производство самолета Ту-214 перейдет на поточную линию. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, чьи слова приводит «Коммерсант».
Он отметил, что темпы сборки летательного аппарата значительно увеличились: если ранее стыковка крыла занимала до четырех месяцев, то для недавно переданного заказчику самолета этот процесс был сокращен до двух недель.
— Наша задача — снизить это время до нескольких дней, что позволит организовать по-настоящему потоковое производство, аналогично МС-21 и «Суперджету», — поделился Мантуров.
Вице-премьер добавил, что в Казани были созданы новые производственные мощности, которые позволят ежегодно выпускать до 20 самолетов. В рамках программы осуществляется также работа над версией с уменьшенным экипажем — два человека вместо трех, — что должно помочь снизить эксплуатационные расходы. Мантуров подчеркнул, что программа импортозамещения для Ту-214 закончена: все необходимые системные компоненты разработаны, а сертификат на их использование был получен еще в конце прошлого года.
Ранее сообщалось, что в 2026 году в России произведут первые четыре Ту-214.
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