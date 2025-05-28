Следком: татарстанская фирма погасила долг по налогам на 293 млн рублей в рамках уголовного дела

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в ходе расследования уголовного дела о налоговых преступлениях, возбужденного в отношении ООО «Фортресс-Д», предприятие полностью погасило задолженность по налогам в размере 293 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год руководство ООО «Фортресс-Д» уклонялось от уплаты НДС и налога на прибыль организаций, предоставляя в налоговые органы ложные сведения о фиктивных сделках с 215 контрагентами. Общая сумма неуплаченных налогов составила 293 млн рублей.

— В ходе проведенных следственных действий собраны исчерпывающие доказательства причастности руководства фирмы к совершенному преступлению. Под тяжестью собранных доказательств фигуранты полностью погасили имевшуюся задолженность по налогам, — говорится в сообщении.



Ранее возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в отношении руководителей ООО «ТПР Групп» и ООО «Алькор». Они уклонились от уплаты НДС на суммы, превышающие 26 и 22 млн рублей соответственно.

Рената Валеева