Минэнерго заявило о мерах по стабилизации поставок топлива в Крым

Ведомство сообщило, что находится в постоянном контакте с региональными властями и участниками топливного рынка

Фото: Максим Платонов

Министерство энергетики России принимает необходимые меры для обеспечения стабильных поставок моторного топлива в Крым. Ведомство сообщило, что находится в постоянном контакте с региональными властями и участниками топливного рынка.

— В настоящее время вместе с профильными ведомствами также прорабатываются дополнительные решения, направленные на поддержание стабильных поставок бензина и обеспечение потребностей жителей и экономики в моторном топливе, — сказано в официальном сообщении министерства.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о временном отсутствии на заправках города топлива марок АИ-92 и АИ-95, однако утром 30 мая продажа этих марок была возобновлена.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что нормализация ситуации с дефицитом топлива ожидается в течение 30 дней. С 31 мая введены ограничения: продажа бензина марки АИ-92 ограничена 20 литрами в сутки на одно транспортное средство, а бензин АИ-95 будет реализовываться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. На автозаправочных станциях «Атан» и ТЭС топливо этой марки будет доступно исключительно по талонам.

Наталья Жирнова