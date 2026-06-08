«Я чувствую, как будто происходит какая-то Олимпиада»

VK Fest: больше татарского, больше еды, больше семей

В Казани во второй раз прошел VK Fest: татарская сцена стала больше, количество гастроточек увеличилось до трех и, в целом, отметили организаторы, в этом году к Чаше пришло много семей. Наряду с российскими звездами на большую Синюю сцену вышел Ришат Тухватуллин и кряшенский хор. Подробнее — в материале «Реального времени».

Фестиваль начался с гимна России

В этом году в Казани на фестиваль приехали Татьяна Куртукова, Дора, «Вики Шоу», группа «Сироткин», Клава Кока, Feduk и Zivert. Причем Куртукова открыла сет программно — с гимна России.

— Артистов выбираем не мы, не наша музыкальная редакция, — отметила руководитель VK Fest Зоя Новикова. — У нас есть потрясающий сервис «ВК Музыка», и мы видим, что жители Татарстана ждут, кого слушают и кто в их сердцах откликается чаще всего. Поэтому сегодня на сцене вы видите тех, кого выбрали жители Казани и Татарстана.

— Я чувствую, как будто происходит какая-то Олимпиада, — сказал Feduk, признавшись, что за этот год он уже выступает в Казани восьмой раз. — Все такое блаженное, красивое и чистое...

— Хотелось бы сюда почаще приезжать не только по работе, но и на отдых и расслабление, — согласилась Клава Кока.

Можно сказать, что недостающим звеном для фестиваля стал прошедший днем ранее стадионный концерт Басты (хедлайнер VK Fest 2025), где также, в частности, выступили GUF, МакSим, «Комната культуры», а на песне «Сансара» появилась Эльмира Калимуллина.

Татарскую эстраду в прошлом году у «Чаши» представлял Элвин Грей, в 2026-м эта почетная обязанность досталась Ришату Тухватуллину, который вывел на сцену не только свой инструментальный состав, но и кряшенский ансамбль «Казансу».

— Уже не первый раз приходится выступать на многонациональную аудиторию, — отметил певец. — Здесь, в Татарстане, у меня уже образовалась большая семья, мои зрители — я им очень благодарен. Конечно, каждый раз, когда приходят русскоязычные, я часто слышу и от них приятные отзывы. Скажу по секрету, я начал готовить альбом на русском языке. Этим летом выйдет пять песен. Боюсь, что, когда я уже состарюсь, буду жалеть о том, что я этого никогда не попробовал.

Как женятся байкеры

Кроме того, как и в первый раз, в Казани появилась и татарская сцена, организованная совместно с журналом «Идель». Некоторые артисты вновь вышли на сцену — группа GAUGA, «Хижина музыканта», Марат Яруллин, Ilgiz & Malsi Music, но были и новички — это певицы Дышать, Defne, Beku, а также народный диджей Сулейман. Сцена стала больше, да и зрителей на ней прибавилось, благо тут же проходил Cабантуй, проводились мастер-классы, работала площадка от парка «Урам».

Здесь же поженились казанец Зульфат и иркутянка Елизавета, познакомившиеся в сети три года назад на почве любви к путешествиям и мотоциклам. После того, как регистратор, представитель управления ЗАГС города Казани Гузель Мухутдинова, объявила их мужей и женой, Елизавета бросила букет невесты.

— В сообщество фестиваля приходят люди, оставляют комментарии, — объяснила Новикова. — Нам написал молодой человек, который сказал, что они хотели бы вместе с артистами, с нами разделить с этот важный день.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Пусть приумножатся ваши достижения, всегда будьте счастливы. Сегодня весь VK Fest с вами вместе. С праздником вас, дорогие друзья, — поздравила пару заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

Также украшением этой части фестиваля стали спортивные активности: к примеру, можно было сдать нормы ГТО. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов значительную часть посвятил прославлению социальной сети, сообщил, что сегодня сильно загорел, потому что два часа играл в падел, и отметил, что в Казани происходит еще немало интересного:

— Мы здесь сидим, а параллельно идет чемпионат России по плаванию. В пять часов начались финалы, так что после — сразу туда. Это Дворец водных видов спорта, недалеко. Можете каждый вечер ходить. Это отборочные на чемпионат Европы, в июле мы будем болеть в Париже, с гимном и флагами. Параллельно идет премьер-лига по настольному теннису, сейчас поеду туда, потому что идут финалы, поеду их награждать. А через две недели будет чемпионат России по велоспорту на два города.

Также Леонов отметил, что как только будет возможность принять в Татарстане «какой-нибудь международный турнир», они этим шансов воспользуются.

Мудрость от Безрукова

Безусловно, еще одним хедлайнером фестиваля стал Сергей Безруков, который открыл местный лекторий — его шатер оказался забит под завязку. Ставший в марте худруком МХАТ им. М.Горького, Безруков делился впечатлениями от дипломных спектаклей.

Безруков, к слову, отметил, что отнюдь не все, как он, посещают такие мероприятия.

— Из них я три спектакля возьму к себе. Сейчас у меня большая ответственность, поскольку у меня и театр имен Горького. Но я возьму себе. А из одного спектакля возьму режиссера.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прозвучал вопрос, как преподаватель ВГИКа относится к тому, что его студенты хотят сниматься в кино.

— Мы учимся во ВГИКе, в институте кинематографии, так что нам сам бог велел иметь отношение к кино. Другое дело, что я отсматривал заявки, которые мне приносили, чтобы давать разрешения, внимательно читал материал. Где-то разрешения не давал, а где-то говорил: дай бог, что-то получится и вы со студенческой скамьи будете делать первые шаги в кино.

— Конечно, сегодня всех покорил Сергей Безруков, — согласилась Новикова. — Случилась, мне кажется, звездная история этого фестиваля.

В целом, Новикова отметила, что в этом году видела много семей, детей, бабушек-дедушек:

— Зона детства оказалось абсолютно востребованной. И зона туалета в порядке. Дети все пристроены, никто нигде не плачет. Я могу сказать, что на этом фестивале не потерялся еще ни один ребенок, спасибо большое. Самые осознанные дети Казани — здесь.

Организаторам было сложно придумать что-то новое, указала Новикова, шла активная работа со старыми участниками, новыми, их активности «переводились» на язык фестиваля. К примеру, в этом году в Казани появилось три гастроточки вместо одной.

— Cцена «Идель» — это успех, — отметила Новикова. — Успех казанских локальных артистов — он просто безоговорочный. Мой плейлист, чтобы вы понимали, теперь полностью состоит из ваших артистов. Тухватуллин — это лучше Джастина Бибера. Мы сделали татарскую сцену больше, потому что людям нравятся национальное, язык, это чудесно, это ДНК целого региона. И клянусь вам, если вы найдете мне преподавателя на татарском, в следующем году я заговорю.

1 / 42 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов