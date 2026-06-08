«Я чувствую, как будто происходит какая-то Олимпиада»
VK Fest: больше татарского, больше еды, больше семей
В Казани во второй раз прошел VK Fest: татарская сцена стала больше, количество гастроточек увеличилось до трех и, в целом, отметили организаторы, в этом году к Чаше пришло много семей. Наряду с российскими звездами на большую Синюю сцену вышел Ришат Тухватуллин и кряшенский хор. Подробнее — в материале «Реального времени».
Фестиваль начался с гимна России
В этом году в Казани на фестиваль приехали Татьяна Куртукова, Дора, «Вики Шоу», группа «Сироткин», Клава Кока, Feduk и Zivert. Причем Куртукова открыла сет программно — с гимна России.
— Артистов выбираем не мы, не наша музыкальная редакция, — отметила руководитель VK Fest Зоя Новикова. — У нас есть потрясающий сервис «ВК Музыка», и мы видим, что жители Татарстана ждут, кого слушают и кто в их сердцах откликается чаще всего. Поэтому сегодня на сцене вы видите тех, кого выбрали жители Казани и Татарстана.
— Я чувствую, как будто происходит какая-то Олимпиада, — сказал Feduk, признавшись, что за этот год он уже выступает в Казани восьмой раз. — Все такое блаженное, красивое и чистое...
— Хотелось бы сюда почаще приезжать не только по работе, но и на отдых и расслабление, — согласилась Клава Кока.
Можно сказать, что недостающим звеном для фестиваля стал прошедший днем ранее стадионный концерт Басты (хедлайнер VK Fest 2025), где также, в частности, выступили GUF, МакSим, «Комната культуры», а на песне «Сансара» появилась Эльмира Калимуллина.
Татарскую эстраду в прошлом году у «Чаши» представлял Элвин Грей, в 2026-м эта почетная обязанность досталась Ришату Тухватуллину, который вывел на сцену не только свой инструментальный состав, но и кряшенский ансамбль «Казансу».
— Уже не первый раз приходится выступать на многонациональную аудиторию, — отметил певец. — Здесь, в Татарстане, у меня уже образовалась большая семья, мои зрители — я им очень благодарен. Конечно, каждый раз, когда приходят русскоязычные, я часто слышу и от них приятные отзывы. Скажу по секрету, я начал готовить альбом на русском языке. Этим летом выйдет пять песен. Боюсь, что, когда я уже состарюсь, буду жалеть о том, что я этого никогда не попробовал.
Как женятся байкеры
Кроме того, как и в первый раз, в Казани появилась и татарская сцена, организованная совместно с журналом «Идель». Некоторые артисты вновь вышли на сцену — группа GAUGA, «Хижина музыканта», Марат Яруллин, Ilgiz & Malsi Music, но были и новички — это певицы Дышать, Defne, Beku, а также народный диджей Сулейман. Сцена стала больше, да и зрителей на ней прибавилось, благо тут же проходил Cабантуй, проводились мастер-классы, работала площадка от парка «Урам».
Здесь же поженились казанец Зульфат и иркутянка Елизавета, познакомившиеся в сети три года назад на почве любви к путешествиям и мотоциклам. После того, как регистратор, представитель управления ЗАГС города Казани Гузель Мухутдинова, объявила их мужей и женой, Елизавета бросила букет невесты.
— В сообщество фестиваля приходят люди, оставляют комментарии, — объяснила Новикова. — Нам написал молодой человек, который сказал, что они хотели бы вместе с артистами, с нами разделить с этот важный день.
— Пусть приумножатся ваши достижения, всегда будьте счастливы. Сегодня весь VK Fest с вами вместе. С праздником вас, дорогие друзья, — поздравила пару заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.
Также украшением этой части фестиваля стали спортивные активности: к примеру, можно было сдать нормы ГТО. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов значительную часть посвятил прославлению социальной сети, сообщил, что сегодня сильно загорел, потому что два часа играл в падел, и отметил, что в Казани происходит еще немало интересного:
— Мы здесь сидим, а параллельно идет чемпионат России по плаванию. В пять часов начались финалы, так что после — сразу туда. Это Дворец водных видов спорта, недалеко. Можете каждый вечер ходить. Это отборочные на чемпионат Европы, в июле мы будем болеть в Париже, с гимном и флагами. Параллельно идет премьер-лига по настольному теннису, сейчас поеду туда, потому что идут финалы, поеду их награждать. А через две недели будет чемпионат России по велоспорту на два города.
Также Леонов отметил, что как только будет возможность принять в Татарстане «какой-нибудь международный турнир», они этим шансов воспользуются.
Мудрость от Безрукова
Безусловно, еще одним хедлайнером фестиваля стал Сергей Безруков, который открыл местный лекторий — его шатер оказался забит под завязку. Ставший в марте худруком МХАТ им. М.Горького, Безруков делился впечатлениями от дипломных спектаклей.
Безруков, к слову, отметил, что отнюдь не все, как он, посещают такие мероприятия.
— Из них я три спектакля возьму к себе. Сейчас у меня большая ответственность, поскольку у меня и театр имен Горького. Но я возьму себе. А из одного спектакля возьму режиссера.
Прозвучал вопрос, как преподаватель ВГИКа относится к тому, что его студенты хотят сниматься в кино.
— Мы учимся во ВГИКе, в институте кинематографии, так что нам сам бог велел иметь отношение к кино. Другое дело, что я отсматривал заявки, которые мне приносили, чтобы давать разрешения, внимательно читал материал. Где-то разрешения не давал, а где-то говорил: дай бог, что-то получится и вы со студенческой скамьи будете делать первые шаги в кино.
— Конечно, сегодня всех покорил Сергей Безруков, — согласилась Новикова. — Случилась, мне кажется, звездная история этого фестиваля.
В целом, Новикова отметила, что в этом году видела много семей, детей, бабушек-дедушек:
— Зона детства оказалось абсолютно востребованной. И зона туалета в порядке. Дети все пристроены, никто нигде не плачет. Я могу сказать, что на этом фестивале не потерялся еще ни один ребенок, спасибо большое. Самые осознанные дети Казани — здесь.
Организаторам было сложно придумать что-то новое, указала Новикова, шла активная работа со старыми участниками, новыми, их активности «переводились» на язык фестиваля. К примеру, в этом году в Казани появилось три гастроточки вместо одной.
— Cцена «Идель» — это успех, — отметила Новикова. — Успех казанских локальных артистов — он просто безоговорочный. Мой плейлист, чтобы вы понимали, теперь полностью состоит из ваших артистов. Тухватуллин — это лучше Джастина Бибера. Мы сделали татарскую сцену больше, потому что людям нравятся национальное, язык, это чудесно, это ДНК целого региона. И клянусь вам, если вы найдете мне преподавателя на татарском, в следующем году я заговорю.
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