В Нижнекамске состоялась премьера экоспектакля «То самое место, или Вторая жизнь вещей»

Постановку реализовал ТЮЗ при поддержке СИБУРа

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Что общего у пластиковой бутылки, пакета, старого носка и разговора об экологии? На первый взгляд — ничего. Но именно они стали героями нового спектакля, который помогает детям увидеть привычные вещи иначе: не как мусор, а как материалы, у которых может быть продолжение. Вместо лекции о переработке — путешествие, юмор, музыка из вторсырья и история о том, как обычная бутылка может стать героем большого приключения.

О переработке можно рассказывать по-разному. Можно показывать схемы и объяснять маркировку пластика. А можно отправить в путешествие пластиковую бутылку, пакет и старый носок. Именно такой путь выбрали создатели спектакля «То самое место».

Для СИБУРа тема экологии давно стала частью повседневной работы. В Нижнекамске компания поддерживает проекты, которые помогают говорить о бережном отношении к окружающей среде не только со специалистами, но и с жителями города. Один из таких проектов — «Экодом», открывшийся в прошлом году. Здесь можно сдать вторсырье на переработку, узнать больше о раздельном сборе отходов и увидеть, как старые вещи получают новую жизнь. Новый спектакль стал еще одним способом поговорить об экологии — через историю, эмоции и детскую фантазию.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Главный герой — школьник Дима. После разговора о переработке отходов ему снится сон, в котором оживают вещи, забытые под кроватью. Так начинается путешествие Пакети, Бутильды Аристарховны, носочка Обнимашкина, ручки Ру и других героев, которые мечтают найти То Самое Место и получить вторую жизнь.

По дороге они спорят, помогают друг другу и узнают удивительные факты о переработке. Например, что из алюминиевых банок можно сделать велосипед, а из пластиковой бутылки — сумку. При этом спектакль не пытается читать нотации. Его создатели выбрали язык приключений, парадоксов и юмора.

Еще для пьесы создали необычное звуковое оформление: здесь шуршат пакеты, гудит пылесос — тема жизни вещей звучит не только в репликах героев, но и как «музыкальное сопровождение». Разговор об экологии превращается в живую историю, в которой вместе с героями хочется добраться до Того Самого Места и узнать — а что дальше?

— Я не люблю говорить, что спектакль чему-то учит. Скорее, он помогает посмотреть на привычные вещи под другим углом. Если после встречи с нашими героями ребенок задумается, что пластиковую бутылку или банку можно не просто выбросить, а дать им вторую жизнь, значит, мы все сделали правильно, — говорит Камиль Гатауллин, режиссер-постановщик.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Лучше всего о том, что запомнилось после спектакля, рассказали дети.

— Я даже не представляла, что из пластиковой бутылки можно сделать сумку, а из алюминиевых банок — новый велосипед, — поделилась впечатлениями 13-летняя Вика Нугуманова.

— Мне и сам спектакль, и все герои понравились. Не знал, что в океане существуют такие большие скопления мусора. Я и раньше бросал пластиковые бутылки в специальные контейнеры, а сейчас буду еще больше заботиться о природе, — рассказал 8-летний Рома Пичушкин.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Когда старая бутылка становится героем, а алюминиевая банка мечтает превратиться в велосипед, разговор об экологии перестает быть уроком. Он становится историей, которую хочется запомнить и продолжить самому. В спектакле герои отправляются искать То Самое Место, где начинается их новая жизнь. В Нижнекамске такое место существует на самом деле — это «Экодом». И, возможно, именно там для кого-то из зрителей начнется продолжение истории, увиденной на сцене.