Вместо Apollo: Ротенберги вложат 4,3 млрд в выпуск насосов на «Казанькомпрессормаше»

Рустаму Минниханову презентовали новый инвестпроект, подготовленный новым владельцем Группы ГМС

Группа ГМС, перешедшая под контроль Ротенбергов, приняла решение разместить в Казани производство технологических «нефтяных» насосов, которые придут на замену зарубежным грандам Apollo и Sulzer. «Мы создали новое направление — бизнес-единица по развитию оборудования для переработки нефти и газа. Сумма инвестиций — более 4 млрд рублей», — сообщил управляющий директор АО «ГМС Процессинг Текнолоджис» Денис Пестов, выступая утром на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Здесь крупному бизнесу республики презентовали горячую новинку для пожаротушения, разработанную учеными московской «МФА Тех», а также показали новые операционные системы для бесшовного перехода на отечественное ПО. Подробнее — в материале «Реального времени».

К казанским компрессорам добавят насосы

Сегодняшнее заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», проходившее под председательством Рустама Минниханова, оказалось богатым на сюрпризы. Главная новость дня: российская Группа ГМС, перешедшая в августе под контроль «РусГазДобычи» братьев Ротенбергов, укрепляет свои позиции в Татарстане. Новые собственники машиностроительного холдинга приняли решение инвестировать 4,35 млрд рублей в создание производства технологических насосов на территории ОАО «Казанькомпрессормаш».

С развернутой презентацией инвестиционной программы выступил управляющий директор АО «ГМС Процессинг Текнолоджис» Денис Пестов.

Новая структура в периметре холдинга ГМС появилась относительно недавно. Она нацелена на освоение отечественных насосов для ТЭК, которые должны будут заместить зарубежные аналоги. С уходом немецких брендов Apollo и Sulzer, которыми нефтедобывающие и нефтехимические предприятия оснащались на протяжении 20 лет, на рынке возникли трудности.

Группа ГМС до сих пор специализировалась на выпуске насосов для водоснабжения и водоотведения. Электропогружные насосы для ТЭК и нефтехимии — это шаг в область высоких технологий.

— Мы создали новое направление — бизнес-единица по развитию технологий по переработке нефти и газа. Программа инвестиций рассчитана на период 2024—2028 годов. Сумма инвестиций — более 4 млрд рублей, — рассказал Денис Пестов.

Казань «выдаст» 300 сложных насосных систем в год

Проект рассчитан на освоение широкой линейки электропогружных насосов. В нее входят три вида насоса под шифром ОН (горизонтальные одноступенчатые, двухопорные и вертикальные одноступенчатые), а также три вида насосов под шифром ВВ (двухопорные и двухкорпусные и с различными разъемами корпуса). Вся номенклатура соответствует международному стандарту API 610. Сфера применения охватывает как плавучие системы добычи и отгрузки нефти и газа, так и закачку пластовой воды. Спроектированные насосы могут использоваться почти во всех нефтехимических переделах на предприятиях. Мощности НИОКР, производства и испытательный комплекс закрывают всю линейку насосов API 610 по мощностям, номенклатуре и применению.

Строительство «насосного» завода на ККМ уже ведется, сообщили в компании. Под него выделен участок площадью 17,5 тыс. кв. метров.

— Мощность предприятия позволит производить около 300 сложных насосных систем в год, производимых по стандартам API, — сообщил Денис Пестов.

В рамках проекта запланировано строительство стенда для проведения параметрических испытаний. Максимальная мощность — 2,5 МВт. Испытания соответствуют первому классу точности.

Согласно планам, первая очередь будет запущена к июню 2026 года. Планируется создание 200 рабочих мест. При благополучной конъюнктуре ожидается расширение завода к 2028 году.

«РусГазДобыча» получила разрешение на приобретение активов машиностроительной Группы ГМС в августе этого года. Согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина, сделка затрагивает компании «ГМС Нефтемаш» и АО «Гидромашсервис», которому принадлежал «Казанькомпрессормаш». В тот же день, 20 августа, был опубликован Указ президента РФ №577, который выводит Группу ГМС из временного управления. Ранее эти функции выполняло Росимущество.

До этого Группа ГМС инвестировала 12 млрд рублей в строительство комплекса по испытанию сверхмощных компрессоров в Зеленодольском районе. Завершение проекта совпало по времени с переводом активов ГМС во временное управление, что вызывало определенные опасения. В результате проект продолжился без сбоев.

Композит с огнетушащим агентом внутри

— Нарушение правил эксплуатации электрооборудования — вторая по значимости причина пожаров на промышленных объектах России, — представила собственные противопожарные разработки глава московской МФА ТЕХ Александра Серцова.

Ее компания занимается разработкой способов микрокапсулирования различных веществ (огнетушащих веществ (ГОТВ) и термоаккумулирующих материалов. «Зачастую возгорание начинается в одном небольшом узле оборудования, что запускает цепную реакцию и приводит к масштабным пожарам с ущербом в сотни миллионов рублей, — рассказала она. — Официальная статистика показывает, что в таких случаях штатные системы пожаротушения часто оказываются неэффективными: они срабатывают слишком поздно или вовсе не срабатывают».

Что же делать? «Необходимо решать проблему возгорания локально и на самой ранней стадии. Для этого мы предлагаем использовать функциональные пожаротушащие материалы», — рассказала Александра Серцова. И показала образец композита, содержащего газовый огнетушащий агент в виде микрокапсул. Ключевое преимущество — способность автономно обнаруживать и подавлять возгорание, полностью исключая необходимость в сенсорах, исполнительных механизмах.

Ноу-хау понравилось Рустаму Минниханову. Он рекомендовал присмотреться к этим материалам: «Интересная тема. Любое наше предприятие имеет огромное количество электротехнического оборудования. И не секрет, что многие наши проблемы иногда из-за теплового режима или каких-то вещей».

Вместо Windows

Глава Центра информационных технологий РТ Альберт Халяпов презентовал решения по бесшовному переходу на отечественное программное обеспечение.

— В рамках импортозамещения операционных систем Microsoft Windows мы предлагаем рекомендованные Минцифрой России решения: Astra Linux, Alt Linux и Red OS. Эти системы гарантируют высокий уровень безопасности, управляемости и совместимости, — рассказал он.

Для замены пакета Microsoft Office он посоветовал перейти на отечественные аналоги, обеспечивающие корректную работу с привычными форматами документов, таблиц и презентаций.

Напомним, с 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры» (КИИ). Согласно новым требованиям, все объекты КИИ обязаны применять исключительно программное обеспечение, включенное в единый реестр отечественного софта. Данное правило распространяется на служебное ПО, включая офисные пакеты, операционные системы, средства защиты информации, ERP-системы и аналогичные продукты.

