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Промышленность

В пригородах Татарстана начнут резервировать участки под промышленные объекты

17:44, 03.06.2026

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что важно не допускать ситуаций, когда предприятие уже готово к запуску, а подходящей площадки для него нет

В пригородах Татарстана начнут резервировать участки под промышленные объекты
Фото: предоставлено пресс-службой Минпромторга РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил заранее выделять землю в пригородах под новые производства. Об этом он заявил на встрече с представителями малого и среднего бизнеса республики. В мероприятии также участвовал первый замминистра промышленности и торговли Татарстана Родион Карпов.

По его словам, важно не допускать ситуаций, когда предприятие уже готово к запуску, а подходящей площадки для него нет. Власти республики считают, что это поможет создавать больше рабочих мест и сократить маятниковую миграцию.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, что ранее в Татарстане скорректировали систему господдержки индустриальных парков. Теперь будут учитываться совокупная выручка резидентов, количество созданных рабочих мест, объем привлеченных инвестиций и эффективность использования территории.

Наталья Жирнова

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