Краснодарский инвестор запустит авиахаб по соседству с Татарстаном

Проект анонсировал губернатор Кировской области, но эксперты пока осторожны в его оценках

В Кировской области одобрили строительство авиационного хаба на базе аэропорта «Победилово». Помимо регулярных рейсов здесь начнет работать малая авиация. Как сообщили в правительстве региона, проект свяжет 19 регионов, включая Татарстан, запустив по новым маршрутам самолеты и вертолеты разного класса. Инвестором выступит краснодарская компания «Южный альянс» Андрея Крайника, сумма инвестиций на первом этапе оценивается в 180 млн. Оценивая перспективы авиахаба в соседнем регионе, эксперты выразили скептицизм из-за отсутствия конкретики в планах.

В Кирове создадут авиахаб

Анонсируя новый проект, губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что регион открывает новую страницу в авиации. На базе аэропорта «Победилово» планируется построить авиационный хаб, заявку одобрил областной инвестиционный комитет.

— Помимо регулярных рейсов в различные города страны в 2026—2027 году начнет работать малая авиация. Самолеты и вертолеты разного класса смогут летать в 19 регионов страны в Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Центральном, Южном федеральных округах, — указал Соколов.

По его словам, запуск проекта позволит повысить деловую активность региона, стать дополнительной точкой притяжения инвесторов и туристов. «Для предпринимателей — это повышение конкурентоспособности на внешних рынках за счет доступной логистики и мобильности. Здесь же станет возможным обучение и повышение квалификации пилотов малой авиации», — уточнил глава региона.

Как сообщили «Реальному времени» в правительстве области, авиационный хаб малой авиации общей площадью 1,5 тысячи кв. м построят до 2027 года. Инвестором выступает краснодарская компания по перевозке воздушным транспортом «Южный альянс» с годовым оборотом в полмиллиарда рублей. Специально для управления бизнесом в Кирове она учредила фирму «Северный альянс». По данным ЕГРЮЛ, учредителем обеих организаций выступает краснодарский бизнесмен Андрей Крайник, бывший совладелец крупнейшего тепличного хозяйства «Овощи Краснодарского края». Сейчас ему принадлежит семь предприятий на юге страны, включая «Авиакомпанию Азимут», не связанную с крупным российским авиаперевозчиком.

Среди регионов, которые охватит его авиапроект в Кирове: Московская область, Ленинградская область, Республика Коми, Пермский край, Республика Алтай, Алтайский край, Краснодарский край, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Архангельская область, Вологодская область, Нижегородская область, Удмуртская Республика, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный oкpyг, Калининградская область, Челябинская область, а также Москва и Санкт-Петербург.

Инвестор построит ангар для судов и отремонтирует гостиницу для пилотов

Первые переговоры инвестора с правительством Кировской области состоялись еще прошлым летом. В руководстве «Южного Альянса» рассказали, что компания занимается развитием малой авиации и готова создать в Кирове логистический узел для размещения самолетов и вертолетов малого класса, а также инфраструктуру для проживания и подготовки пилотов. Как пояснил инвестор, регион был выбран для расширения бизнеса, исходя из условий, созданных для авиаперевозчиков, а также с учетом географического положения.

— Соседство с девятью субъектами России — это значительное преимущество Кировской области. Кроме того, мы видим, что здесь активно обновляется инфраструктура аэропорта. Мы уже начали работу по созданию логистического хаба в Кирове. Приобрели на приаэродромной территории помещение, которое будем использовать как сервисный центр, а также для размещения здесь учебных классов школы пилотов. В ближайшее время начнем его реконструкцию. Также параллельно будем вести строительство мест базирования воздушных судов и ремонт гостиницы для пилотов, — рассказал директор компании Александр Калужских.

— Компания намерена инвестировать средства в развитие аэродромной инфраструктуры в Кирове. Вертолеты и самолеты малого класса будут размещаться в нашем городе и смогут перевозить пассажиров в любую точку, — заявлял на встрече на тот момент первый зампред правительства Кировской области Алексей Жердев.

В августе региональный Минтранс, аэропорт «Победилово» и «Южный Альянс» заключили трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве. Было заявлено о скором запуске регулярных рейсов бизнес-авиации и создании хаба. Позднее, осенью, кировский вице-премьер сообщил, что общий объем инвестиций в проект превысит 500 млн рублей, а его запуск позволит дополнительно увеличить доход кировского аэропорта.

Инвестор: «Для бизнеса это интересно»

«Реальному времени» удалось связаться с оператором проекта — директором компании «Северный альянс» Ириной Микериной. В беседе с нашим изданием она подтвердила инвестиционные планы предприятия.

— Мы будем обслуживать малые воздушные суда. Сейчас аэропорт «Победилово» не может предоставить такие услуги, так как у него нет необходимой сертификации, а у нас есть. Соответственно, в рамках масштабного инвестиционного проекта мы построим здание и поместим в него все необходимое оборудование. Малые суда смогут прилетать и улетать вне расписания. Как минимум, это улучшит логистику в регионе, повысит транспортную доступность. И для бизнеса это интересно.

В проект уже инвестировано несколько десятков миллионов рублей. Компания выкупила одно из аварийных зданий «Почты России», выполнила проект реконструкции и начала ремонтные работы. По данным областного правительства, авиапарк состоит из восьми самолетов и 12 вертолетов различного класса. Как пояснила Микерина, это собственный авиапарк одного из совладельцев, который передаст его в аренду «Северному альянсу». На проектную мощность предприятие, по ее словам, выйдет к 2031 году, но конкретных параметров она не привела.

— Того что есть, пока достаточно. Если услуги будут сильно востребованы, то закупим необходимые суда. Пока инвестиционной концепцией у нас предусмотрено 180 млн рублей только для строительства ангара. Пока мы его не построим, мы не можем планировать дальнейшее развитие, потому что нам нужно место для приема и обслуживания судов, посадки и высадки пассажиров. Но еще у нас идет реконструкция в выкупленном здании, так что общая сумма вложений будет больше, — сообщила руководитель компании.

В региональном Минтрансе «Реальному времени» сообщили, что реализация проекта по развитию аэропорта «Победилово» рассчитана на 6 лет. Начало строительства авиационного хаба запланировано на IV квартал 2026 года с завершением в 2027 году. Сумма в 180 млн — первоначальные инвестиции, подтвердили чиновники. Флот малой авиации, по их словам, представлен следующими воздушными судами: самолетами Hawker 800XP (8 пассажиров), Hawker 800A (6—8 пассажиров), Hawker 800B (7—9 пассажиров), Piaggio P180 (5—9 пассажиров), а также двум вертолетами BO-105 (4 пассажира).

— В рамках развития планируется дополнительная закупка самолетов и вертолетов, детали ее будут уточнены на более поздних этапах, — рассказали в региональном Министерстве транспорта, — Реализация проекта окажет значительное позитивное влияние на развитие деловой активности Кировской области, поскольку создание современного авиационного хаба на базе аэропорта «Победилово» обеспечит новые логистические и транспортные возможности для бизнеса. На данный момент на региональном рынке малой авиации Кировской области отсутствуют прямые конкуренты, что делает проект уникальным и обладает значительным потенциалом для развития.

«Сомневаюсь, что малая авиация осилит эти 19 маршрутов»

В регионе надеются, что развитие малой авиации привлечет крупные компании. Основными клиентами будут бизнесмены из Москвы, Санкт-Петербурга и местные крупные предприниматели, которые уже проявили интерес, добавили в областном правительстве.

Впрочем, татарстанские авиаторы, оценивая новый проект в Кирове, усомнились в его перспективности. «Что они подразумевают под развитием малой авиации и что конкретно построят: аэродром, ангар или аэровокзал?», — задается вопросом собственник АО «Казанское авиапредприятие» Магомед Закаржаев. По его словам, сомнения вызывает отсутствие конкретики в планах.

— Хорошо, если хоть что‑то реализуют: аэродром, полосу или заправку. Тогда владельцы самолетов и вертолетов смогут использовать их как один из пунктов посадки для дозаправки во время деловых перелетов, — поделился своим мнением с изданием собственник КАП.

«Если нужно покупать самолеты, то в России их в принципе нет. Закупать под санкциями, наверное, будет сложно. На вертолетах возить пассажиров очень накладно, никто этим заниматься не будет. Вертолет летит максимум со скоростью 200—250 км/ч, и летный час стоит гораздо дороже, чем на самолете, который летит со скоростью 400—500 км/ч», сообщил он.

— Я что-то сильно сомневаюсь, что малая авиация осилит эти 19 маршрутов. Надо будет более конкретно посмотреть их маршрутную сеть. В Киров у нас есть свой субсидированный рейс. Но я не думаю, что они где-то с нами пересекутся. Если только в Бегишево будут летать, но все равно не знаю — интересно им это или нет. Так что я скептически отношусь к идее. Покупательная способность в регионе низкая, уровень зарплат невысок, не думаю, что они там резко начнут летать. Авиация — дело затратное, — указал гендиректор авиакомпании «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев.

Авиапарк «Казанского авиапредприятия» сейчас состоит только из вертолетов, компания оказывает услуги нефтяникам, облетая нефтепроводы. В прошлом она использовала и другие воздушные суда. «Мы летали на Л-410 на 19-местных самолетах. У нас большой опыт их эксплуатации. Но из-за невостребованности лет 15 назад мы прекратили их использовать». Относительно создания сервисного центра в Кирове спикер пояснил, что почти у всех авиакомпаний, кто владеет малыми воздушными судами, есть сертификат на их самостоятельное обслуживание.

— Мы, в частности, сами обслуживаем все свои самолеты и чужие в том числе. С чего вдруг именно в Киров полетят обслуживаться? Вопрос большой. И потом, самое главное, кто будет летать? Если они просто создадут условия, чтобы человек мог прилететь, заправиться и улететь дальше — это одна история. Если же они хотят создать авиакомпанию и соединить Киров с другими городами, с 19 регионами, — это очень дорогостоящие проекты, — заметил Закаржаев.

