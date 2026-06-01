Приключения на воде: работники Группы ТАИФ встретились на третьем этапе «Спартакиады героев»

12 смелых команд бросили вызов стихии

Фото: Роман Хасаев

На реке Криуше, в сердце Елабужского района, прошел один из самых зрелищных и захватывающих этапов «Спартакиады героев» работников Группы ТАИФ. Участникам предстояло обогнуть небольшой остров на сап-досках и пройти эстафету на каяках.

На первом этапе две команды одновременно занимали свои места на стартовой линии и по сигналу отправлялись в заплыв по живописным водам Криуши. На втором — одновременно стартовали четыре команды, в каждом каяке находились по два человека. Им нужно было доплыть до противоположного берега, дотронуться до ленты, а затем вернуться, чтобы передать эстафету следующему участнику. Победителем стала та команда, которая быстрее остальных справилась со всеми испытаниями.

По итогам соревнований третье место заняла команда «КГПТО-1», второе — «КГПТО-3», лучшее время на третьем этапе «Спартакиады героев ГК ТАИФ» показали «Бензоделы». Все победители и призеры получили кубки, медали и дипломы.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Наши команды выложились на максимум! Для нас главное не первое место, а участие. Организация — супер, да и с погодой повезло. Каждый раз, когда мы выходим на старт, мы хотим проверить свои силы: смогу ли я это сделать или нет. У нас очень дружная команда, мальчики всегда помогают девочкам. Благодаря этому мы смогли преодолеть весь путь, — рассказала после церемонии награждения участница команды «КГПТО-3», инженер-технолог цеха №2 КГПТО Юлия Фирсова.

— Все супер! Атмосфера классная! Все старались, хотели победить и оказались лучшими! Секрет успеха — в постоянных тренировках, командном духе и желании быть первыми! Пусть другие нам завидуют, — заявил капитан команды «Бензоделы», начальник смены завода Бензинов Радик Ахамадиев.

Лилия Егорова