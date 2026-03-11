Рустам Минниханов и замгендиректора «Группы ГМС» обсудили развитие АО «Казанькомпрессормаш»

Предприятие входит в группу, которая занимается производством насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования

Фото: Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с первым замгендиректора — главным операционным директором ООО «УК «Группа ГМС» Артемом Молчановым. Переговоры состоялись в Доме правительства РТ, сообщает пресс-служба раиса.



В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере машиностроения и производства компрессорного и насосного оборудования. Отдельное внимание уделили вопросам дальнейшего развития АО «Казанькомпрессормаш», которое входит в «Группу ГМС».

«Группа ГМС» занимается производством насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, ЖКХ и водного хозяйства. Кроме того, компания выполняет проектные, строительно‑монтажные и пуско‑наладочные работы по обустройству объектов нефтегазодобычи и водного хозяйства.

В октябре Минниханов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер осмотрели стенды татарстанских предприятий, представленные на XIV Петербургском международном газовом форуме. Там же Коробченко представил Миллеру проект сборочно-испытательного комплекса для сверхмощных компрессоров СПГ, разработанный «Казанькомпрессормашем».



Наталья Жирнова