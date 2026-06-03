В России создадут прототип сверхзвукового пассажирского самолета

Конструкцию аппарата запатентовали в апреле

Фото: Арсений Фавстрицкий

В России продолжается работа над созданием прототипа сверхзвукового пассажирского самолета, сообщил в интервью ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в «Ростех», Вадим Бадеха.

— Да, такие разработки осуществляются в НИЦ имени Жуковского, и мы оказываем активное содействие. Сейчас они не просто на стадии проектирования, а воплощаются в металле. Прототип самолета находится в разработке, и мы уверены, что у НИЦ имени Жуковского эти усилия увенчаются успехом, — отметил он.

Ранее НИЦ «Институт имени Жуковского» сообщал о повышенном интересе авиакомпаний к российским сверхзвуковым лайнерам, которые могут стать частью их флота в будущем. Основной интерес наблюдается среди пассажиров, предпочитающих бизнес— и первый классы.

В апреле институт запатентовал конструкцию перспективного сверхзвукового пассажирского самолета, который сможет летать на сверхзвуковых скоростях с уменьшенным уровнем шума и звукового удара, что особенно актуально для операций вблизи аэропортов.

Ранее сообщалось, как в Казани ускоряют производство Ту-214.

Никита Егоров