В Татарстане за год сильнее всего увеличилось производство готовых изделий и мебели

При этом в республике за аналогичный период снизились объемы работ по ремонту машин и оборудования

Фото: Максим Платонов

В Татарстане индекс промышленного производства с апреля 2025-го по апрель 2026 года увеличился до 111,5%, следует из данных Татарстанстата.

Согласно опубликованной статистике, сильнее всего за последний год увеличились объемы производства готовых изделий (+14,7%), мебели (+10,1%), металлургического производства (+8,5%), а также производства изделий из дерева и пробки, включая обработку древесины (+5,4%).

При этом в республике за аналогичный период снизились объемы работ по ремонту машин и оборудования (-45%), производству лекарств (-31,1%), а также прочей неметаллической минеральной продукции (-19,6%).

Кроме того, зафиксировано снижение в сфере производства химических веществ и химических продуктов (-18,4%), резиновых и пластмассовых (-18,3%), текстильных (-17,2%) изделий, компьютеров (-12,8%), напитков (-8,5%), бумаги (-2,4%), прицепов и полуприцепов (-2,1%) и продуктов питания (-0,1%).

Ранее сообщалось, что в Казани приступят к испытанию отечественного препарата для офтальмологии.

Никита Егоров