«Российская школа тенниса по-прежнему сильна»: Вероника Кудерметова о победе Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»

Победительница Уимблдона-2025 в парном разряде рассказала и о том, когда сама планирует вернуться на корт после взятой в декабре 2025-го паузы

Фото: Реальное время

«Ролан Гаррос» официально завершен. Вчера был сыгран последний матч турнира. В мужской сетке победителем вышел Александр Зверев, а днем ранее российская теннисистка Мирра Андреева завоевала первый Большой шлем в карьере. В причинах феноменального успеха Андреевой на кортах Франции «Реальное время» разбиралось вместе с победительницей Уимблдона-2025 в парном разряде Вероникой Кудерметовой.

Зверев и Андррева — победители «Ролан Гаррос». Кто бы мог об этом подумать еще три недели назад!

Нет никаких слов, чтобы описать всю палитру эмоций, которую подарил нам «Ролан Гаррос» 2026 года. Сенсационный, уникальный, до безумия неожиданный. Поклонники тенниса запомнят этот грунтовый сезон на всю жизнь. Ведь предвидеть победительницей Мирру Андрееву на «Ролан Гаррос» среди женщин было, пожалуй, невозможно.

То же самое можно сказать и об Александре Звереве, который, находясь в тени Янника Синнера и Карлоса Алькараса, уже давно, казалось бы, попрощался с надеждами на Большой шлем. Но вчера он все-таки прервал свою трехматчевую серию поражений в финалах ТБШ.

скриншот с сайта wtatennis.com

И радуется своему титулу сейчас он не меньше, чем Андреева. Но о немецком теннисисте мы еще с вами побеседуем в этой статье. Давайте пока сосредоточимся на чествовании Андреевой.

Андреева — самая молодая победительница «Ролан Гаррос» в ХХI веке. Мирре пророчат повторение пути Марии Шараповой.

В конце апреля этого года Мирре исполнилось всего лишь 19 лет. Она — самая молодая победительница «Ролан Гаррос» в ХХI веке, заработавшая к тому же рекордную сумму призовых за победу в финале (3,2 млн долларов), и третья самая молодая обладательница титула Большого шлема в XXI веке после Марии Шараповой («Уимблдон», 2004 год, 17 лет) и Эммы Радукану (USOpen, 2021 год, 18 лет).

К слову, от Шараповой Мирра Андреева сразу получила поздравление в социальных сетях.

— Горжусь тобой, Мирра. Празднование говорит само за себя. В восторге, но не удовлетворена. Это признак чемпионки, — написала прославленная теннисистка.

Параллель с Шараповой в контексте исторической победы Мирры Андреевой не случайна. Во-первых, до 2026 года Мария была последней российской теннисисткой, бравшей турнир Большого шлема (2014 год, «Ролан Гаррос»). А во-вторых, Шарапова — единственная спортсменка из России, собравшая «Карьерный шлем» (победила на всех турнирах Большого шлема).

Способна ли Мирра Андреева повторить великий теннисный путь Марии Шараповой? С одной стороны, говорить об этом сейчас как-то громогласно и преждевременно. Ведь спортсменке всего лишь 19 лет, и она находится фактически в самом начале своей карьеры.

Но в то же время Мирра уже достаточно давно пребывает в элите женского тенниса. На широком слуху Андреева с 15 лет, за ее плечами на сегодняшний день титул «тысячника» в Дубае (2025 год) и серебро Олимпиады в Париже (2024 год). И это мы перечислили лишь самые ценные награды Мирры, помимо трофея «Ролан Гаррос».

Успех Андреевой доказывает, что российская школа тенниса по-прежнему очень сильна и ее уровень не падает с годами

В таланте Андреевой сомнений не было никогда. Однако с начала 2026 года теннис Мирры заметно вырос по уровню. Он стал взрослым. Андреева нашла идеальный баланс между защитой и атакой, улучшила свой «форхенд» и подачу.

Единственная явная ахиллесова пята теннисистки скрывалась в психологии. В критические моменты матча, когда все валилось из рук, Андреева раньше частенько перегорала. Громкие споры с тренером Кончитой Мартинес прямо по ходу игры, тяжелые переживания после проигранных геймов и сетов. Заявления из разряда: «Я не чемпионка, я лузер». Все это было веским поводом для критики дуэта Мартинес — Андреева. Но тандем продолжал работать вопреки негативным мнениям и пришел-таки, наконец, к главному грунтовому трофею.

В своей речи во время награждения Мирра отдельно поблагодарила своего психолога, который внес неоценимый вклад в ее победу. Да, кто-то скажет, что Андреевой откровенно повезло с сеткой. Будь в финале Гауфф, Соболенко, Рыбакина или Швентек, никакого бы титула у россиянки не было. Парировать этим доводам легко. Кто заставлял вышеупомянутых звезд женского тенниса вылетать на ранних стадиях? Да и свой финал Андреева выиграла честно, легко одолев за два сета главное открытие последних месяцев в WTA — польскую теннисистку Майю Хвалинску.

Реальное время / realnoevremya.ru

В беседе с «Реальным временем» победительница Уимблдона-2025 в парном разряде Вероника Кудерметова присоединилась к поздравлениям Мирры Андреевой и добавила, что этот титул должен придать ей дополнительной уверенности в преддверии травяного сезона.

— Я очень рада, что на «Ролан Гаррос» победила наша Мирра. Выиграла она заслуженно свой финал. Очень приятно, что вновь российская спортсменка встала на пьедестал победителя турнира Большого шлема. Такой успех доказывает, что российская школа тенниса по-прежнему очень сильна и ее уровень не падает с годами. Сейчас Мирре надо хорошо подготовиться к травяному сезону, Уимблдону, чтобы там тоже показать высокие результаты. Победа на столь большом турнире должна придать уверенности ей и ее команде, — сказала Вероника Кудерметова.

Ни о каком конце карьеры я не задумываюсь. Не беспокойтесь

С Вероникой Кудерметовой у нас состоялась беседа по ходу финального матча мужской сетки «Ролан Гаррос» между Зверевым и Коболли. Спортсменка призналась, что сейчас продолжает восстанавливаться физически, ментально во время паузы в карьере, взятой в декабре прошлого года. Поэтому пристально следить за теннисом ей не всегда удается. Свободное время Вероника Кудерметова старается уделять разным активностям. Летом одним из ее увлечений является уход за собственным огородом.

— Я прямо сейчас нахожусь на грядках, поэтому мужской финал «Ролан Гаррос» проходит мимо меня, — с улыбкой сказала Вероника Кудерметова.

Тем не менее в разговоре с корреспондентом «Реального времени» уроженка Казани выразила надежду, что титул завоюет среди мужчин Александр Зверев.

— С Сашей я общаюсь ближе, знаю его с детства. Он очень долго идет к своему первому титулу Большого шлема. На этом «Ролан Гаррос» у него есть отличный шанс, чтобы выйти победителем, — отметила теннисистка.

Прозорливо и точно Кудерметова предсказала финал. Александр Зверев в пяти сетах победил молодого теннисиста из Италии Флавио Коболли. Взяв последний сет со счетом 6-1, Зверев рухнул на корт и в слезах не мог поверить своему счастью. В течение всей карьеры он долго и мучительно ждал возможности поднять трофей турнира Большого шлема над головой. И, спустя три проигранных финала, Зверев прервал проклятие поражений.

Возвращаясь к разговору с Вероникой Кудерметовой, напоследок мы поговорили с ней о главной теме: когда она сама вернется на корты. Четкого ответа касательно конкретной даты спортсменка нам не дала. Но убедила, что завершать карьеру точно не собирается.

— Когда завершится моя пауза в карьере? Скажем так, я всю жизнь играю в теннис. Постоянно на турнирах, и на мне просто сказался психологический перегруз. Сейчас я восстанавливаюсь, отдыхаю. Переосмысливаю многие моменты, взгляды в жизни. Как буду готова морально, я обязательно вернусь на корт. Уверяю, что ни о каком конце карьеры я сейчас не задумываюсь. За это не беспокойтесь, — оптимистично подытожила разговор с «Реальным временем» Вероника Кудерметова.