Путин прилетел в Казахстан с рабочим визитом
Президент России поучаствует в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент России Владимир Путин прибыл в Астану. В первый день рабочего визита российский лидер встретится с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.
Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин пробудет в Казахстане три дня, до 29 мая включительно. С Токаевым президент России обсудит развитие стратегического партнерства и союзнических отношений между странами, а также вопросы евразийской интеграции и сотрудничества в рамках ЕАЭС.
Помимо этого глава российского государства поучаствует в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Ранее сообщалось, что госсоветник США Марко Рубио прибыл с коротким рабочим визитом в Ереван.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».