Путин прилетел в Казахстан с рабочим визитом

Президент России поучаствует в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета

Президент России Владимир Путин прибыл в Астану. В первый день рабочего визита российский лидер встретится с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин пробудет в Казахстане три дня, до 29 мая включительно. С Токаевым президент России обсудит развитие стратегического партнерства и союзнических отношений между странами, а также вопросы евразийской интеграции и сотрудничества в рамках ЕАЭС.

Помимо этого глава российского государства поучаствует в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее сообщалось, что госсоветник США Марко Рубио прибыл с коротким рабочим визитом в Ереван.

