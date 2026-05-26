Институт развития Казани показал новые эскизы «Кремлевского причала»

В текущем году планируется запуск первой очереди — создание понтона для маломерного пассажирского флота

Архитектурный отдел Института развития Казани поделился подробной концепцией современного многофункционального пространства на набережной Казани. Проект «Кремлевский причал» станет частью общей стратегии развития речной инфраструктуры города.

Основная идея проекта — создание комфортного прибрежного пространства с прогулочными маршрутами, зонами отдыха и видовыми площадками.

— Проект разрабатывался на основе концепции развития речной инфраструктуры «Казань — город на воде» и соответствует стандартам речного сервиса. Архитектурный облик выполнен в современном лаконичном стиле. Понтоны будут выполнены из лиственницы, а ограждения — из металла, — рассказал начальник архитектурного отдела Алексей Москалев.

Реализация проекта будет проходить поэтапно. В текущем году планируется запуск первой очереди — создание понтона для маломерного пассажирского флота. Вторая очередь предусматривает строительство дополнительного понтона для речных трамвайчиков и организации прогулочных маршрутов по акватории Казанки и Волги. Также будет построен третий понтон для швартовки частных катеров.

На прилегающей территории планируется комплексное благоустройство: установка освещения, скамеек для отдыха и проведение озеленения.

Ранее мэр Казани Метшин одобрил проект причалов на Кремлевской набережной. К тому же, в Казани планируют запустить речные трамвайчики от новых марин до центра города.

Наталья Жирнова