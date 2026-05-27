В торжествах Курбан-байрама в Татарстане приняли участие более 680 тыс. верующих

Празднование прошло без нарушений общественного порядка

Празднование Курбан-байрама в Татарстане прошло без нарушений общественного порядка. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным пресс-службы управления, утром в торжествах по случаю одного из главных мусульманских праздников приняли участие более 680 тысяч верующих. Безопасность граждан в этот период обеспечивали сотрудники Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками МВД по республике и работниками частных охранных организаций.

В Казани и других районах Татарстана наряды полиции в местах проведения религиозных мероприятий были усилены необходимым количеством росгвардейцев. В Челнах специалисты ОМОН «Тайфун» территориального Управления Росгвардии до начала мероприятий обследовали мечети и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения опасных предметов. В отдельных местах для этого применялись специально обученные служебные собаки.

— Принятыми во взаимодействии с МВД по Республике Татарстан мерами нарушений общественного порядка при проведении празднования Курбан-байрама не допущено, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что раис Татарстана Минниханов поучаствовал в праздничном намазе в мечети «Аль-Марджани» в Казани.

