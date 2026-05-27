Минниханов поучаствовал в праздничном намазе в мечети «Аль-Марджани» в Казани
Сегодня утром раис Татарстана Рустам Минниханов поучаствовал в праздничном намазе по случаю Курбан-байрама, сообщила пресс-служба руководителя республики.
Согласно мусульманским канонам и решению татарстанского муфтията, праздничный гаид-намаз в мечетях республики начался спустя полчаса после восхода солнца. Намаз прошел в мечети «Аль-Марджани» в Казани. Он начался с чтения Благородного Корана.
До начала праздничной проповеди муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин зачитал поздравления с этим праздником от президента России Владимира Путина. Потом все участники читали священный Коран, а после муфтий обратился к мусульманам с праздничной проповедью, в которой напомнил об истории праздника и о праздничных обрядах и традициях.
Мусульмане совершили обязательный праздничный намаз из двух ракаатов и произнесли коллективную молитву-дуа, восхваляя Всевышнего и прося поддержки для себя и для всего Отечества.
