«Терешкова обещала приехать на открытие» — в Арском районе строят «космический» парк

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Халилом Гайнутдиновым

В Татарстане выбрали общественные пространства для благоустройства в 2024 году. В Арском районе впервые за время действия программы победителем конкурса стала территория вне самого города. В голосовании победил «Парк зихангиров» в селе Новый Кинер. Что означает это название, как преобразится излюбленное место отдыха и кого ждут на открытие объекта — подробнее в материале «Реального времени».

«Победа спустя 8 лет»

Проект «Парк зихангиров» в Новом Кинере участвует в голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства с 2015-го — Года парков и скверов в Татарстане. Все эти годы в конкурсе побеждали городские территории в самом Арске. Однако 8 лет спустя удача наконец улыбнулась и авторам инициативы благоустроить парк в районном селе.

В этом году на конкурс из Арского района было заявлено пять проектов: «Парк зихангиров», ул. Ленина, с. Новый Кинер (3 524 голосов); береговая линия реки Казанки («Казан Су»), 4-я очередь, ул. Подгорная, г. Арск (506 голосов); парковая зона в жилом районе Арчабаш, ул. Арчабаш (230 голосов); сквер Габдуллы Тукая, 2-я очередь, ул. Космонавтов, г. Арск (207 голосов); бульвар по ул. Б. Урманче, мкр. Северный, ул. Б. Урманче, г. Арск (170 голосов). За свой вариант отдали голоса 218 участников. Так что «зихангиры» в этом конкурсе победили с большим перевесом голосов.

Проект «Парк зихангиров» участвует в голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства с 2015 года. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Халилом Гайнутдиновым

Идея создания парка родилась в год 50-летия полета Юрия Гагарина. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель группы «Зихангиры» Халил Гайнутдинов:

— Движение зихангиров возникло в 2011 году. Собрались учителя, научные работники, инженеры, студенты, школьники. Мы стали обсуждать, что мы можем сделать, чтобы еще больше рассказать о достижениях отечественной космонавтики. Решили популяризировать эту тему и начали заниматься этой работой целенаправленно. Стали высаживать тематические аллеи и сады, устраивали тематические конкурсы, проводили встречи с космонавтами. Писали статьи о людях, уроженцах Татарстана, в том числе непосредственно татарах, которые работали в космической сфере.

«Зихангир — человек вселенной»

Халил Гайнетдинов объяснил, что означает понятие «зихангиры»:

— Когда мы говорим «человек», мы понимаем, что это землянин. Но мы не воспринимаем его как существо космическое. В татарском же языке есть слово «җиһангир», которое отличается от слово «кеше», что в переводе значит «человек». В отличие от «кеше» «җиһангир» — это человек «җиһан», то есть человек вселенной. Мы ввели русский вариант этого слова и получилось слово «зихангир». Зихангир имеет космическую сущность. Можно сказать, это космический человек на земле.

«В Год парков и скверов мы создали проект «Парка зихангиров». Фото: предоставлено realnoevremya.ru Халилом Гайнутдиновым

В 2011 году дочь Халила Гайнутдинова Гульсина, тогда ученица арской школы №1, приняла участие во всероссийском конкурсе молодежи «Звездная эстафета». Его проводил Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Девушка выступила с проектом «Сады и леса зихангиров».

— Позже, когда в Татарстане стартовала программа по благоустройству территорий в 2015 году — в Год парков и скверов, мы создали проект «Парка зихангиров». Тогда я работал в Новокинерской школе. Эскиз создали в мастерской Николая Дмитриева. С тех пор мы каждый год стали принимать участие в конкурсе на благоустройство общественных пространств. Всегда выигрывал проект в самом Арске, а мы занимали второе место. Наконец-то спустя 8 лет наша мечта обещает сбыться, — радуется автор проекта.

«Терешкова обещала приехать в Арский район»

В 2013 году делегация учеников Арского района поехала в Москву, чтобы поздравить Валентину Терешкову с 50-летием полета в космос.

— Первая женщина-космонавт приняла нас в своем кабинете в Государственной думе РФ. Мы привезли, кроме многочисленных подарков, поздравлений и свои проекты, среди них был и проект «Парка зихангиров». Валентина Владимировна не только одобрила наш проект, но и сказала, что в случае реализации сама готова приехать в Арский район на открытие парка, — рассказал Халил Гайнутдинов.

В 2013 году делегация учеников Арского района поехала в Москву поздравить Валентину Терешкову с 50-летием полета в космос. Фото: kremlin.ru/ Москва, 2013 год

Новый парк планируют разбить рядом с территорией школы в селе Новый Кинер, за зданием Дома культуры. Площадь этой территории чуть больше одного гектара.

— Сейчас здесь располагается Ленинский сад, но он уже устарел, деревья тоже обветшали. Мы бы хотели его возродить в новом виде. Кроме того, Новый Кинер расположен на границе с Марий Эл. Это знаменитое село. В свое время Кинер был районным центром. Это второй по величине населенный пункт в Арском районе после самого райцентра. Было бы прекрасно сделать парк, который украшал бы эту границу с соседней республикой, — считает автор проекта.

Новый Кинер — село в Арском районе, на правом притоке реки Ашит, в 40 км к северу от города Арск. Основание и название населенного пункта связано с расположенной в 6 км к западу деревни Старый Кинер. Эпитет «Старый» в названии деревни появилось после основания села Новый Кинер. Кинер считался одним из древних селений, расположенных на берегу реки Ашит. Название восходит к булгарскому периоду.

Согласно историческим источникам, Новый Кинер основали в конце XVII века выходцы из села Старый Кинер, а в начале прошлого столетия здесь располагалось волостное правление. Тогда населенный пункт украшали четыре мечети, почтовое отделение, пять ветряных мельниц, по три магазина и кузницы, шесть мелочных лавок. До 1920 года село являлось центром Мамсинской волости Казанского уезда Казанской губернии, а с 1935 года — центром Кзыл-Юлского района. В состав Арского района Новый Кинер вошел в 1963 году.

Новый парк планируют разбить рядом с территорией школы в селе Новый Кинер, за зданием Дома культуры. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Халилом Гайнутдиновым

«Стела как гномон солнечных часов»

«Парк зихангиров» посвящен космической тематике, достижениям советской и российской космонавтики. Схематически представляет собой Солнечную систему с Солнцем в центре.

Здесь же будет установлена стела с взлетающей ракетой, которая одновременно послужит вертикальным указателем, гномоном солнечных часов. Тень, которая будет отбрасываться в дневное время от этой стелы, будет указывать местное солнечное время.

Вокруг стелы в центре будут расположены «планеты» — парковые зоны, соединенные между собой аллеями. Пешеходные дорожки выложат в форме спирали, повторяя движение планет в нашей Солнечной системе. По-другому его называют «Спираль улитки» или «Золотое сечение». В парке планируют сделать зону отдыха и детские площадки.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Халилом Гайнутдиновым

По условиям конкурса, после оглашения итогов голосования начинается обсуждение проекта, скоро пройдут и общественные слушания. При желании жители Арского района смогут внести дополнения и изменения в первоначальный проект парка.

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