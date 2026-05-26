В Татарстане в два раза повысили выплаты молодым матерям из сел

Суммы достигают 200 тыс. рублей

В Татарстане в два раза увеличили размеры выплат молодым матерям, которые живут в селах и поселках городского типа. Соответствующее постановление подписал глава правительства республики Алексей Песошин.

Согласно документу, если женщина до 25 лет живет в селе минимум три года, то после рождения первого ребенка она получит 100 тысяч рублей (ранее было 50 тысяч).

Если женщина до 29 лет постоянно проживает в селе от трех лет, то при рождении третьего и каждого последующего ребенка она получит 200 тысяч рублей (ранее было 100 тысяч).

Никита Егоров