Мост через ручей в Кушманах починят за 132 миллиона рублей

Работы, на которые выделят госденьги, должны быть завершены до 20 ноября 2027 года

«Главтатдортранс» объявил о госконтракте на проведение капитального ремонта моста через ручей в селе Кушманы. Объект расположен на автомобильной дороге Большие Кайбицы — Куланга на 5+140 километре в Кайбицком районе Татарстана.

Работы, на которые выделят 132 миллиона государственных рублей, должны быть завершены до 20 ноября 2027 года.

Напомним, что бюджет на капремонт дорог Татарстана в 2026 году увеличили на 5 млрд: работы будут проводиться во всех районах республики, включая Казань. В 2026 году жители 30 поселков и СНТ Казани получат около 40 км новых подъездных дорог, включая участки в поселках Северном, Залесном, Новой Сосновке, а также СНТ «Руно» и «Солонка». Эта программа реализовывается уже второй год, и в «мечтах» мэрии она обеспечит отремонтированными дорогами все населенные пункты агломерации. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова