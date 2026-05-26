В Кукморе построят путепровод через железную дорогу более чем за 680 млн рублей
В Кукморском районе Татарстана планируется строительство нового путепровода через железную дорогу на перегоне Кукмор — Вятские Поляны. Заказчиком госконтракта выступает ГКУ «Главтатдортранс», финансирование осуществляется из бюджета республики — 688 миллионов рублей.
Общая протяженность дорожных объектов составит более 2,8 километра. Проект включает комплекс работ: строительство опор, устройство мостового полотна, организацию водоотвода, установку освещения и ограждений безопасности.
Завершение строительства запланировано на 20 ноября 2028 года. В процессе работ будет осуществляться контроль качества с соблюдением всех строительных норм и правил.
В Казани построят путепровод через ж/д пути от дублера Горьковского шоссе до улицы Приволжской. Протяженность строящейся автомобильной дороги составит 3,9 км. Также Татарстан вложит 1 млрд рублей в ремонт 90-метрового путепровода через ж/д линию Казань — Йошкар-Ола.
