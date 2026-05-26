США планируют сократить военное присутствие в НАТО

21:43, 26.05.2026

Согласно источникам издания, Вашингтон также рассматривает возможность значительного сокращения флота стратегических бомбардировщиков

Фото: Marek Studzinski на Unsplash

Как сообщает RT со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel, администрация США намерена существенно уменьшить свой вклад в деятельность Североатлантического альянса. Речь идет, в частности, о сокращении поставок военной техники, включая авиационную технику, корабли и беспилотные летательные аппараты.

Согласно источникам издания, Вашингтон также рассматривает возможность значительного сокращения флота стратегических бомбардировщиков, входящих в состав НАТО. Эти меры могут существенно повлиять на военный потенциал альянса.

Ранее восемь стран НАТО обвинили Россию в инциденте с дронами. Среди авторов заявления — министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. По их словам, инциденты с залетом дронов в воздушное пространство НАТО — прямое следствие конфликта России и Украины.

Наталья Жирнова

