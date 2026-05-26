О ходе расследования нападения на 13-летнего подростка в Казани доложат главе СК РФ

Татарстанскому управлению было поручено доложить о ходе дела о покушении на ребенка в Вахитовском районе города

Следственные органы СК России по РТ расследуют дело о покушении на убийство 13‑летнего подростка в Казани. Инцидент произошел во дворе дома на улице Карима Тимчурина: по данным СК, мужчина избил ребенка и попытался его задушить. Прохожие спасли ребенка и вызвали скорую.

21-летнего уроженца Барнаула, избившего подростка, заключили под стражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по РТ Виталию Липскому доложить о ходе расследования и всех установленных в ходе следствия обстоятельствах дела.



Наталья Жирнова