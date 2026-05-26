Нетаньяху прибыл в суд после визита к врачу

Премьер-министр Израиля был у стоматолога

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне, 25 мая, был у стоматолога в иерусалимском госпитале «Хадасса эйн-Керем» в Иерусалиме. Сейчас политик уже находится в суде, сообщили в канцелярии кабмина страны.

— Вчера (25 мая) он (Нетаньяху) был в «Хадассеэйн-Керем» у стоматолога. Могу подтвердить, что он был в стоматологии. Премьер сейчас в суде, — приводит ответ канцелярии ТАСС.

Ранее был опубликован ежегодный отчет о состоянии здоровья Нетаньяху, согласно которому у премьер-министра Израиля нашли небольшое злокачественное образование в предстательной железе, которое было устранено на ранней стадии.

Во вторник портал Ynet сообщил, что израильский суд сократил судебные слушания по делам против Нетаньяху по просьбе самого главы кабмина «по соображениям безопасности и политическим причинам». По его данным, слушания по делам Нетаньяху с согласия судей завершатся 26 мая в 13:30 (совпадает с мск), а 27 мая они пройдут в сокращенном формате с 09:00 до 11:00.

До этого раис Татарстана Рустам Минниханов обвинил Запад в двойных стандартах и высказался об ударе по Ирану.

Никита Егоров