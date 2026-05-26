В Казани начались противоаварийные работы в доме Зинаиды Ушковой

Перед началом ремонта специалисты обследовали здание и выяснили, что часть конструкций находится в аварийном состоянии

Фото: Мария Зверева

В Казани начались ремонтные работы в доме Зинаиды Ушковой на Кремлевской улице. Разрешение на проведение противоаварийных работ выдал Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Перед началом ремонта специалисты обследовали здание и выяснили, что часть конструкций находится в аварийном состоянии. В ближайшее время рабочие укрепят фундамент и стены, проведут гидроизоляцию подвала и частично заменят крышу.

— Дом Ушковой — жемчужина Казани, объект федерального значения. Противоаварийные работы — первый и самый неотложный шаг. После их завершения приступим к полномасштабной реставрации. Наша задача — не просто спасти здание, но и вернуть его людям, сохранив уникальные интерьеры и атмосферу этого удивительного дома, — сказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Дом Зинаиды Ушковой был построен в конце XIX века и считается одним из самых известных исторических зданий Казани. После завершения срочных работ начнется полная реставрация. Специалисты планируют сохранить исторические интерьеры, включая паркетный зал, грот и лепной декор. Подробнее о реставрации и доме — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова