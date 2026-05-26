В центре Казани перекроют движение на время фестиваля «Нур»

Мероприятие пройдет с 28 по 31 мая

С 19:00 28 мая до 23:30 31 мая в Казани перекроют движение транспорта на ул. Кремлевской. Причина ограничений — подготовка и проведение фестиваля медиаискусства «Нур», сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Ограничительные меры будут действовать на участке от ул. Чернышевского до площади 1 Мая, включая Ивановский спуск.

Напомним, что упомянутый фестиваль является уже шестым по счету международным проектом, который с 2021 года объединяет медиахудожников, музыкантов и перформеров со всего мира.

Никита Егоров