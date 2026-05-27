КФУ попал в топ-20 вузов России с лучшей репутацией у работодателя

16,9% руководителей доверяют качеству подготовки в «универе» столицы Татарстана

Казанский федеральный университет занял 16-е место в рейтинге российских вузов по репутации у работодателя. Согласно исследованию, репутационный индекс вуза составил 55. Причем 16,9% руководителей доверяют качеству подготовки в «универе» столицы Татарстана, следует из рейтинга Forbes.

Репутационный индекс построен на основе опроса компаний из рейтинга лучших работодателей Forbes. В исследовании приняли участие организации из разных регионов России, представляющие 43 отрасли экономики. В выборку вошли компании с достойным уровнем оплаты труда, комфортными условиями работы, прозрачными корпоративными процессами и приверженностью ESG-принципам.

Первые места в топе заняли Высшая школа экономики (98 репутационный индекс, 67% работодателей доверяют качеству подготовки), МГУ им. Ломоносова (индекс — 97, доверие среди 63,6% работодателей) и Московский государственный технический университет им. Баумана (индекс — 89, доверие среди 58,5% работодателей).

Никита Егоров