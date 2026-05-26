В ГД приняли проект закона об аресте имущества релокантов, внесенный Госсоветом РТ

В Госдуме приняли проект закона, внесенный Госсоветом Татарстана в 2024 году. Речь идет об аресте имущества граждан, которые совершили правонарушения против интересов России за рубежом.

Поправки добавят в российский Кодекс об административных правонарушениях. Сейчас релокантов привлекают к «административке» только при нарушении порядка деятельности иноагента и участия в иностранных нежелательных в нашей стране организациях. Юридические лица при этом несут ответственность после коммерческого подкупа или за совершение сделок с полученным преступным путем имуществом.

В новом законопроекте предлагают распространить установленные КоАП правила привлечения к административной ответственности за злоупотребление свободой массовой информации, возбуждение ненависти либо вражды, публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России, и дискредитацию российской армии со стороны релокантов.

Никита Егоров