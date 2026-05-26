Великобритания ввела новые антироссийские санкции

Среди российских компаний в списке оказались Diamant Estate, Trace Road и «Алистера»

Правительство Великобритании объявило о расширении антироссийских санкций, добавив в черный список 18 новых позиций. Согласно официальному сообщению на сайте британского правительства, под ограничения попали компании из нескольких стран, включая Грузию, Киргизию, Объединенные Арабские Эмираты, Панаму и Сальвадор.

В обновленный список вошли сальвадорская компания Nueva Cryptologia, грузинские компании Arvix и Rapira, а также Aifory. Из Киргизии под санкции попали Евразийский сберегательный банк, ОАО «Государственная брокерская компания» и USDKG. В списке также значатся Bitpapa из ОАЭ, Sooty Limited с Маршалловых Островов, Huobi Global (Панама) и Exmo Exchange (Великобритания).

Среди российских компаний в списке оказались Diamant Estate, Trace Road и «Алистера». Кроме того, санкции затронули физических лиц: израильского бизнесмена Лирана Коэна и россиян Игоря Горина и Ирину Акопян, которых британские власти связывают с финансовой компанией A7. Также ограничения введены в отношении исполнительного директора криптобанка Independent Decentralized Finance Ecosystem Сергея Менделеева.

По словам главы МИД Великобритании Иветт Купер, новые меры направлены на борьбу с обходом санкций через криптосети и теневые финансовые системы. В результате этих изменений в британском антироссийском списке теперь числятся 1 907 физических и 871 юридическое лицо.

Наталья Жирнова