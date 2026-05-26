Законопроект Госсовета Татарстана об аресте имущества релокантов приняли в Госдуме

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки к КоАП, предложенные Госсоветом Татарстана. Законопроект предусматривает возможность привлекать к административной ответственности россиян за правонарушения, совершенные за рубежом и направленные против интересов России.

Поправки также уточняют порядок рассмотрения таких дел, включая направление процессуальных документов лицам за границей и возможность рассмотрения дел в отсутствие фигуранта. Кроме того, документ предусматривает арест имущества для обеспечения исполнения наказания.

Согласно документам, автором внесенной в 2024 году инициативы является экс-депутат Госдумы Айрат Фаррахов (на данный момент и. о. ректора Медицинского университета в Казани). Позднее ЦИК передал экс-губернатору Брянской области Александру Богомазову мандат Фаррахова.



Наталья Жирнова