«Что значит 15 млрд венчурных инвестиций для России? Это ноль!»

В условиях дорогих ресурсов зампред «Газпромбанка» Дмитрий Зауэрс видит выход в «антивенчурной» модели

Венчурный рынок России после резкого спада в 2022—2023 годах вышел на плато: фондами были заключены сделки на 15 млрд рублей. Правда, робкие признаки стабилизации не внушают оптимизма участникам рынка. В то время как в мире идет гонка за вычислительные мощности, миллиарды долларов вкладываются в искусственный интеллект, венчурные фонды «прилегли» на банковские депозиты. Что предлагает Минэкономразвития РФ и почему банки продвигают «антивенчурную» модель развития — в материале «Реального времени».

«Венчур — это борьба между трусостью и жадностью. И сейчас побеждает трусость»

Венчурный рынок России в 2025 году продемонстрировал признаки стабилизации, хотя и не вышел в рост, сообщила в ходе пленарной сессии РВФ-2026 гендиректор «Московского венчурного фонда» Юлия Поволоцкая. Всего было заключено сделок на 15 млрд рублей, следовало из ее презентации. Безусловным лидером по привлечению инвестиций стала Москва, где совершены сделки на 10 млрд рублей. На втором месте Санкт-Петербург, далее следуют Татарстан и Свердловская область. Инвестиционно-венчурный фонд РТ вместе с партнерами направил более 2 млрд рублей, профинансировав 37 проектов. Регионы обеспечили более половины всех сделок на поздних стадиях.

Средний чек сделки вырос на 70% — до 30 млн рублей. В то же время средний чек по всем сделкам составил 88 млн рублей. «Это указывает на то, что типичными получателями инвестиций в прошлом году были уже состоявшиеся компании, привлекающие крупные суммы, в то время как влияние единичных гигантских сделок несколько снизилось», — отметила Поволоцкая.

Главным трендом она назвала концентрацию рынка. 13 крупнейших сделок, составляющих всего 7% от общего числа, привлекли 52% всех инвестиций.

Другая особенность — структурный сдвиг в сторону ранних стадий инвестирования. В 2025 году объем инвестиций на стадиях Pre-Seed и Seed превысил объем инвестиций на поздних стадиях, увеличившись с 38% до 51%. Причина лежит в условиях высокой ключевой ставки: несмотря на тенденцию к ее снижению, инвесторы, вероятно, сместили фокус на проверенные, но еще не полностью зрелые бизнес-модели, отметила спикер. Те пока не готовы привлекать крупные чеки.

Изменились предпочтения инвесторов. Они перестали вкладываться в B2B-сервисы и финтех, которые были популярны несколько лет назад. В этих секторах инвестиции упали на 70%. Инвесторы переориентировались на промышленные технологии (Industrial Tech), биомедицину, транспорт и логистику. По мнению Юлии Поволоцкой, это может быть связано с процессами импортозамещения, необходимостью автоматизации производственных процессов и общей нехваткой высокотехнологичного оборудования.

Главными драйверами рынка стали частные фонды. В отличие от прошлого года, когда лидировали бизнес-ангелы по количеству и объему инвестиций, в 2025 году на первое место вышел частный капитал, показав рост на 80% по объему инвестиций. Ожидается, что эта тенденция сохранится. Государственные фонды продолжают наращивать активность, но их доля остается незначительной. Заметно снизили свою активность корпорации, сократив участие в четыре раза.

«Что такое 15 млрд венчурных инвестиций в такой стране, как Россия? Это ноль. Единицы [компаний] вкладываются, копейки вкладываются в инновационные компании. То есть все положили в депозиты, и все», — заявил позже зампред «Газпромбанка» Дмитрий Зауэрс.

То, что настроения венчурных инвесторов остаются сдержанными, подтвердил помощник президента РФ Андрей Фурсенко. В условиях высокой ключевой ставки им выгоднее хранить деньги на депозите, чем вкладываться в рискованные предприятия, полагает он.

«Венчур — это всегда борьба между трусостью и жадностью. И сейчас побеждает трусость», — с сожалением отметил он.

Гранты для проектов поздних стадий могут вырасти до 2—3 млн рублей

Впрочем, молодое поколение может быть смелее. Министр науки и высшей школы РФ Валерий Фальков в ходе пленарного заседания напомнил, что за 3,5 года в вузах страны сложилась развернутая инфраструктура для развития молодежного технологического предпринимательства.

«Платформа университетского технологического предпринимательства стала массовой, и абсолютное большинство университетов не только понимают, о чем идет речь, но и имеют так или иначе возможность дотянуться до всех инструментов», — сказал он. Сегодня ПУТП объединила 519 университетов из 87 регионов России, более 989 тыс. студентов и преподавателей.

Министр назвал пять направлений совершенствования платформы:

укрупнение акселерационных программ;

дифференциация суммы гранта «Студенческий стартап», введение второго этапа гранта — 2—3 млн руб. для проектов, доказавших жизнеспособность в первый год;

появление цифровых сертификатов на право бесплатного доступа к инструментам ИИ для разработки своего проекта;

обсуждение возможности появления инструментов работы со зрелыми стартапами, которые уже вышли за рамки студенческого проекта;

интеграция ПУТП с программами «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы».

Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что только за последние годы республика при содействии федерального правительства обзавелась десятками новых объектов научно-образовательной инфраструктуры, среди которых научные центры мирового уровня, передовые инженерные школы, специализированные институты инновационного развития, функционирующие на платформе университетского технологического предпринимательства. Но останавливаться на достигнутом не собираются.

— В настоящее время продолжается прием заявок на федеральный конкурс, куда мы заявили три проекта, — рассказал он, добавив, что рассчитывает на поддержку инициативы как от администрации президента, так и от правительства страны.

Говоря о связях науки с промышленностью, спикеры признали, что уход западных компаний породил острый спрос на собственные технологические разработки. И самое время этим сейчас заниматься.

Любая отрасль в стране становится венчурным рынком

«Раньше никто не задумывался о доступности или недоступности технологий, — согласился замруководителя МЭР Максим Колесников. — Бизнес нанимал самого лучшего (зарубежного) подрядчика, покупал оборудование и получал современный завод с гарантией и с послепродажным обслуживанием. Теперь пришло осознание, что никаких гарантий мировых компаний нет, все оказалось иначе», — рассуждал он. Таким образом, в стране осознали, что любая отрасль при определенных событиях превращается в венчурный рынок. Наступил шок.

В условиях дороговизны заемного финансирования встала задача привлекать капитал с фондового рынка. «Но это сделать непросто, потому ломается привычное базовое правило: чем выше риск, тем должна быть выше прибыль, но в РФ высокий риск не приводит к росту прибыли. Тем не менее венчурный рынок живет определенными ожиданиями, а задача властей — создать предсказуемые условия ведения бизнеса», — отметил спикер.

Минэкономразвития РФ подготовило две законодательные инициативы, которые упростят привлечение частного капитала в венчурные проекты. Первая направлена на переформатирование института инвестиционных товариществ. Этим инструментом активно пользуются венчурные инвесторы при финансировании стартапов.

«Мы допускаем физлиц к участию в инвесттовариществах, чего раньше не было. При этом отменяется требование нотариального удостоверения договора, что упрощает процесс», — отметил замминистра. «А товарищества с обособленным имуществом можно будет создавать не только под управлением РФПИ», — добавил он.

Планируется создание реестра товариществ, инвестирующих в малые технологические компании. Инвесторы, чьи средства будут направлены в такие проекты, смогут претендовать на дополнительную государственную поддержку. Эти ключевые изменения уже прошли первое чтение и, как ожидается, будут приняты во втором и третьем чтениях во время весенней сессии, прогнозирует Максим Колесников.

Татарстан находится на третьем месте в стране по количеству малых технологических компаний, прирост достигнут за 2025 год.

Вторая инициатива направлена на защиту высокотехнологичного бизнеса при заключении договора с крупным заказчиком. В случае ее принятия заказчик при расторжении договора будет обязан компенсировать расходы полностью.

«По сути, размер платы за расторжение договора будет определяться сторонами и может быть несоразмерен стоимости исполнения, — рассказал Колесников. — То есть делается попытка интегрировать механизм «бери или плати» в гражданско-правовой оборот». Для чего это делается? «Чтобы бизнес мог договариваться и заключать договоры без риска того, что крупный заказчик откажется от этого заказа и подрядчик не получит ничего или какую-то небольшую компенсацию затрат», — пояснил замминистра.



70% всех венчурных инвестиций в мире пришлось на ИИ

Между тем в мире идет гонка среди венчурных инвесторов за технологии на основе ИИ. В прошлом году в них было инвестировано более $300 млрд, что составило 70% от всех венчурных вложений, сообщил вице-президент «Ростелекома» Дмитрий Рейдман. Это фундаментальное изменение, поскольку сейчас снижены барьеры для выхода на рынок. Причем инвестиции направляются на прикладные решения для конкретных индустрий и с применением четких метрик, отметил он.

Одновременно с этим идет гонка в строительстве вычислительных мощностей, сообщил Рейдман. С одной стороны, их можно и не догнать, но есть альтернативный путь по созданию децентрализованных моделей распределительных вычислений.

Что можно противопоставить странам, обладающим большими капиталами? Этим вариантом может стать «антивенчурная» модель, направленная на создание технологических цепочек и развитие полноценных экосистем, а не на поддержку отдельных стартапов ради высокой доходности, заявил зампред «Газпромбанка» Дмитрий Зауэрс.

«В Штатах, например, работает модель, когда засевается весь рынок. Из множества идей лишь некоторые выживают, а огромная конкуренция не всегда успешно кристаллизует их. Мы знаем примеры провалов, такие как «Тираннозавр» или Vior, когда венчурный рынок приводил к катастрофам. Поскольку у нас нет таких ресурсов, мы не можем позволить себе подобную модель», — считает он.

«Газпромбанк» предлагает другую стратегию — основанную на кооперации. «Наша модель может предполагать другую форму выращивания бизнеса. Она построена на кооперации, исходя из задач по достижению техлидерства. Мы понимаем, где действительно нужно что-то создать и где мы можем лидировать. Нам остается это собрать в цепочки. Эти цепочки должны быть хорошо выверены с точки зрения всех-всех стадий коопераций и переделов», — пояснил Зауэрс. Цепочки должны быть тщательно проработаны на всех этапах кооперации и переделов, а также включать сотрудничество научно-исследовательских организаций, опытно-конструкторских работ, мелкосерийного и крупносерийного производства с последующим выходом на глобальные рынки.

При этом предстоит отказаться от дублирования проектов, которого «у нас немало», и выявить свободные ниши, полагает спикер.

— Такой подход позволит инвестировать не в сотни или тысячи компаний, а в единицы, но с существенными вложениями, высоким качеством трансфера технологий и большей скоростью. На мой взгляд, это единственный способ конкурировать со странами, обладающими большими капиталами, — заключил Дмитрий Зауэрс.

