Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Фото: Динар Фатыхов

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поздравил верующих с праздником Курбан-байрам. Его слова передает ДУМ РТ.

— Курбан-байрам — это также и праздник, знаменующий завершение обрядов хаджа. В эти дни на священных землях Высокочтимой Мекки находятся 1 800 счастливых паломников из Татарстана. Я выражаю благодарность руководству нашей республики за помощь в организации хаджа, потому что благодаря этой поддержке в паломничество поехали 200 мусульман из числа участников СВО и членов их семей, а также командированы 20 врачей, которые круглосуточно сопровождают татарстанцев во время исполнения обрядов. Все наши земляки — в здравии и благополучии, окружены заботой хазратов и медиков, — заявил Камиль хазрат Самигуллин.

В Казани обустроят 17 площадок для заклания животных на Курбан-байрам. Городские службы организуют проверки, чтобы не допустить появления несанкционированных мест торговли.

Напомним, что «Кул-Шариф» закрыли для туристов перед празднованием.

Наталья Жирнова