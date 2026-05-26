В честь Курбан-байрама в Казани в мечети «Аль-Марджани» проведут торжественный намаз, который состоится в 03:00 мск 27 мая. Телеканал «ТНВ» проведет прямую трансляцию праздничного намаза.
Ранее муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. «В эти дни на священных землях Высокочтимой Мекки находятся 1 800 счастливых паломников из Татарстана», — заявил муфтий РТ.
В Казани обустроят 17 площадок для заклания животных на Курбан-байрам. Городские службы организуют проверки, чтобы не допустить появления несанкционированных мест торговли.
Напомним, что мечеть «Кул-Шариф» закрыли для туристов перед празднованием.
