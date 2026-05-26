Татарстан встретит конец мая с дождями, грозами и сильным ветром

Также сохраняется вероятность выпадения града

Фото: Динар Фатыхов

По данным Гидрометцентра Татарстана, в среду, 27 мая, жителей региона ожидает пасмурная погода с периодическими дождями. Местами возможны грозы с сильным ветром, порывы которого могут достигать 15—20 метров в секунду. Также сохраняется вероятность выпадения града. Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов, днем не превысит +19 градусов.

В четверг, 28 мая, погодные условия останутся нестабильными. Прогнозируются дожди и грозы, преимущественно в дневное время. Ветер сохранится сильным, с порывами до 15—20 м/с. Ночные температуры опустятся до +10 градусов, днем воздух прогреется до +20 градусов. На конец недели, 29—30 мая, Татарстан продолжит находиться под влиянием циклона. Метеорологи прогнозируют сохранение холодной и неустойчивой погоды с периодическими дождями.



Ранее синоптик Тишковец сообщил, когда лучше открыть купальный сезон в Центральной России: в ближайшие 2—3 недели купаться не стоит.

Наталья Жирнова