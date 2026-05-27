В России создадут единые учебники по государственным языкам республики

Также издадут двуязычные словари для школ

Фото: Артем Дергунов

В России хотят создать единую линейку школьных учебников по государственным языкам республики. Данная мера поможет сохранить и развивать языки народов, проживающих на территории страны, сообщила пресс-служба российского правительства.

Отмечается, что литература по каждому государственному языку будет написана на родном языке. Также в России издадут двуязычные словари для школ, написанные на русском и одном из национальных языков (например, русско-татарский словарь, — прим. ред.) и разработают единую методику преподавания по данным предметам.

Помимо этого, власти утвердят научно обоснованные критерии включения языков народов России в госреестр, подготовят материалы для Всемирного атласа языков, поддержат на государственном уровне выпуск социально значимых проектов и литературы, направленных на сохранение и развитие языков народов России.

Ранее сообщалось, что «искусственный интеллект» в российских школах начнут ограниченно изучать с 1 сентября.

Никита Егоров