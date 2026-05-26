С начала года объем взысканных долгов по алиментам в Татарстане увеличился на 300 млн рублей

Суммарно в 2025 году судебные приставы собрали 4 млрд рублей долгов по алиментам

С начала 2026 года приставы Татарстана взыскали 1,7 млрд рублей в качестве долга по алиментам. Это на 21,5%, или на 300 млн рублей, больше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщил первый замруководителя ГУ ФССП по республике, капитан внутренней службы Альберт Ибятуллин.

— В этом году за отчетный период было взыскано уже 1,7 млрд рублей долгов по алиментам. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период удалось взыскать 1,4 млрд рублей, — сказал он.

Ранее сообщалось, что татарстанец, задолжавший почти 2 млн рублей по алиментам, спрятался от приставов под одеялом.

