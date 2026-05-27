На Земле до конца мая не ожидается магнитных бурь

Однако на обратной стороне Солнца фиксируется высокая активность

Фото: Арсений Фавстрицкий

На Земле до конца мая не ожидается магнитных бурь. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

— Геомагнитный прогноз до конца мая — зеленый, — говорится в сообщении.

По прогнозу экспертов, на видимой стороне Солнца активность сейчас остается низкой. От крупного активного центра размером в несколько сотен тысяч километров, который две недели назад зафиксировал космический аппарат Solar Orbiter, осталась только пара маленьких пятен. Специалисты считают, что большого запаса энергии в них нет.

Однако на обратной стороне Солнца фиксируется высокая активность. За последние две недели там произошло четыре вспышки высшего класса.

Никита Егоров