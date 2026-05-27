Раис Татарстана Минниханов поздравил мусульман с Курбан-байрамом

В республике, как отметил раис, продолжают хранить верность своим национальным традициям и духовным ценностям

Курбан-байрам — священный день, знаменующий собой окончание хаджа, наполнен самыми светлыми помыслами и поступками. Этот праздник учит нас доброте, щедрости и взаимоуважению, заявил раис Татарстана Рустам Минниханов, поздравляя всех мусульман республики.

Он добавил, что сегодня, когда исламский мир подвергается серьезным испытаниям, как никогда ощущается объединяющая сила Курбан-байрама.

— В Татарстане, где мечети и храмы стоят рядом, гармонично дополняя друг друга, веками складывалась добрая традиция, когда мусульманские, православные и иные религиозные праздники отмечаются сообща — представителями разных национальностей и вероисповеданий. Особое значение это приобретает в Год единства народов России, — подчеркнул Минниханов.

При этом в Татарстане, продолжил раис республики, продолжают хранить верность своим национальным традициям и духовным ценностям, развивать межрелигиозный диалог и межнациональное сотрудничество.

— Пусть же в этот великий день Всевышний вновь примет нашу искреннюю жертву и дарует нам свои безграничные милости!, — резюмировал Минниханов.

Ранее сообщалось, что в мечети «Аль-Марджани» прошел праздничный намаз в честь Курбан-байрама.

Никита Егоров