Россияне вывели уже 20 трлн «налички», а туристический налог признали неэффективным

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Минувшие семь дней оказались богаты на подведение итогов различными ведомствами. Особенно отличились представители Центробанка РФ, подсчитавшие увеличение доли безналичных расчетов бизнеса вместе с ростом количества наличности у населения. «Наличка» на руках россиян тем временем превысила уже 20 трлн рублей. Все значимые налоговые изменения — в материале «Реального времени».

Доля безналичных расчетов и количество наличных растут

Центробанк России на неделе выступил с неоднозначным докладом по денежным отношениям в стране. Так, представители ЦБ РФ подсчитали, что по итогам первого квартала доля безналичных платежей обновила свой исторический максимум и достигла в розничном обороте 88,9%. При этом банковские представители также заявили о росте в апреле объема наличных денег в денежной базе страны на 3,5% — до 20,2 трлн рублей. В годовом выражении показатель вырос и вовсе на 14%.

Получается странная ситуация. С одной стороны, ЦБ РФ фиксирует рост доли безналичных расчетов, а с другой — тут же объявляет о возросшем объеме «налички» у населения. Причем увеличение наличности у граждан фиксируется не первый месяц, если быть точнее, уже более полугода.

А вот крупнейший оператор фискальных данных «Платформа ОФД» (около 33,6% всех касс в стране) опубликовал дополнительную информацию по денежным расчетам. По ним выяснилось, что доля наличных платежей в общем числе транзакций выросла до 30% за апрель.

Также стоит иметь в виду: Центробанк не обладает всей полнотой картины, оперируя лишь данными банков. Есть большая вероятность, что доля безналичных расчетов в бизнесе выросла за счет ухода некоторой части в «серую зону». В связи с возросшей налоговой нагрузкой предприниматели чаще начали продавать «в обход кассы». И поэтому может показаться, что доля безналичных расчетов продолжает расти.

Сами же банковские докладчики списывают такие тенденции на желание населения иметь при себе чуть больше «налички» из-за частых отключений интернета. Между тем глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на днях объявил, что россияне накопили уже 70 трлн рублей сбережений.

Туристический налог оказался неэффективным

В Госдуме признали идею туристического налога не имеющей должного эффекта. К таким выводам депутатский корпус пришел на основании статистических данных. Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила, что за первый квартал 2026 года туристические сборы по стране составили 320 млн рублей. При этом расходы на администрирование, контроль и рассмотрение жалоб бизнеса превысили 500 млн рублей.

— Мы анализировали практику в нашем профильном Комитете по туризму — вопросы, конечно, есть. Мы направляли запросы в Министерство финансов. Проблемы связаны с тем, что мы существенно нагрузили бизнес. Для туристов этот налог не так уж значим, но для самой индустрии он оказался проблемным, — сказал НСН член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев.

Что будут делать с туристическим налогом — пока непонятно. Но в своем нынешнем виде этот налоговый сбор лишь увеличивает и без того большую нагрузку на бизнес. Некоторые регионы и муниципалитеты уже начали отказываться от такого налогообложения туристов.

Наследование налоговой переплаты в ЕНС

Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению обновленную версию законопроекта №1096229-8, регулирующего порядок передачи наследникам положительного сальдо единого налогового счета (ЕНС) умершего. Ключевое изменение — переход от механизма возврата средств к их зачислению на ЕНС наследника.

Изначально планировалось, что наследнику для возврата переплаты в ЕНС умершего предстоит обратиться с заявлением в налоговый орган со свидетельством о праве на наследство. Теперь законотворцы предлагают возвращать эти суммы пропорционально наследственным долям.

Нотариус, ведущий наследственное дело, запрашивает у налоговых органов справку о сальдо ЕНС наследодателя. После выдачи свидетельства о праве на наследство (или признания наследника судом) налоговый орган зачисляет причитающуюся сумму на ЕНС наследника. Полученные средства можно будет использовать для уплаты собственных налогов или вернуть их на банковский счет.

При этом долги умершего (отрицательное сальдо) также наследуются. Долговые обязательства должны будут погашаться наследником только в пределах стоимости полученного имущества.



Банки усилят контроль за внесением наличных на счета через банкоматы

На минувшей неделе российским банкам рекомендовали ужесточить контроль за внесением наличных денег. Центробанк России планирует усилить работу в этом направлении, чтобы пресечь случаи отмывания денежных средств.

Отныне банкам предлагается тщательно анализировать источники происхождения денег. Причем как у физических, так и у юридических лиц. Под усиленный контроль попадут крупные суммы «налички». Особое внимание будут обращать на характерные признаки, сформулированные для операций по физлицам и отдельно по юрлицам.

При этом, по версии Центробанка, проверкам не должны подвергаться физические лица, в отношении которых банки имеют документы, подтверждающие финансовое положение человека, источники его дохода и состояние деловой репутации.

Дивидендов в России выплатили меньше прошлогоднего уровня

Российские публичные эмитенты по итогам 2025 года выплатили почти два трлн рублей дивидендов. По данным «Коммерсанта», показатель уменьшился по сравнению с прошлогодними данными примерно на четверть. Год назад дивидендные выплаты доходили до 2,7 трлн рублей.

Эксперты полагают, что такая тенденция связана с высокой ключевой ставкой ЦБ РФ и жесткой денежной политикой в стране. Компании больше денег направляют на обслуживание долгов, а не на выплату дивидендов. Также на «тренд» повлияло повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25%.

Ярче всего изменения отразились на нефтегазовой отрасли. Там выплаты дивидендов сократились в два–четыре раза. В позитивную сторону ситуация может поменяться в связи с обстановкой на Ближнем Востоке. Цены на нефть держатся на высоком уровне, что благоприятно повлияет на будущие дивидендные выплаты, считают эксперты.