Депутаты Госдумы предложили установить минимальный стандарт зарплаты медиков

Инициатива поможет укрепить кадровый потенциал системы здравоохранения

В Госдуме предложили установить единый федеральный минимальный стандарт, согласно которому медработники будут получать не менее 150% средней региональной зарплаты, пишет РИА «Новости».

По словам инициаторов проекта закона, депутатов Сергея Миронова и Федота Тумусова, цель нововведений — установить единый федеральный минимальный стандарт, согласно которому зарплата медиков за полный месяц работы не может быть ниже 150% среднего дохода по соответствующему субъекту России.

Со слов Миронова, федеральное законодательство не содержит прямой нормы, устанавливающей гарантированный минимальный размер оплаты труда медработников в зависимости от размера средней зарплаты в регионах.

— Принятие законопроекта «Справедливой России» будет способствовать укреплению кадрового потенциала системы здравоохранения, повышению доступности и качества медицинской помощи в нашей стране, — добавил парламентарий.

