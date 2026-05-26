Между Нижним Новгородом и Казанью может появиться маршрут «Ласточки»

Если сейчас электричка делает 12 остановок, то «Ласточка» будет останавливаться не более трех раз

Руководство Горьковской железной дороги рассматривает возможность запуска скоростного поезда «Ласточка» по маршруту Нижний Новгород — Казань. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на слова главы ГЖД Сергея Дорофеевского в ходе конференции «PRO//Движение. Год пассажира».

По словам главы ГЖД, инициатива возникла на фоне растущего спроса пассажиров на комфортные поездки между городами.



Важным отличием нового маршрута станет сокращение количества остановок: если сейчас электричка делает 12 остановок, то «Ласточка» будет останавливаться не более трех раз. Это обусловлено повышенным комфортом и скоростными характеристиками состава. В 2026 году специалисты уже провели тестовый запуск состава и собрали необходимые данные для анализа параметров будущего маршрута.

Сергей Дорофеевский подчеркнул, что запуск «Ласточки» состоится только после полной готовности проекта. Напомним, что недавно электрички нового поколения начали ходить между Казанью и Ижевском. Составы отправляются ежедневно, время в пути — около 5,5 часа с остановками в Арске, Кукморе, Можге.

Наталья Жирнова