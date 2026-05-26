Марко Рубио прибыл с коротким рабочим визитом в Ереван

Государственный секретарь США Марко Рубио совершил рабочий визит в Ереван. Его самолет приземлился в аэропорту «Звартноц», где дипломата лично встретил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Момент прибытия американского чиновника попал в эфир общественного телевидения Армении — телеканал транслировал соответствующие кадры в прямом эфире. В МИД страны сообщили, что Рубио и Мирзоян после переговоров выступят с заявлениями для прессы, планируется подписание двусторонних документов.

Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. По поручению президента России Владимира Путина Лавров сообщил американской стороне, что Россия начинает наносить удары по объектам в Киеве, которые используются ВСУ, а также по центрам принятия решений.



Наталья Жирнова