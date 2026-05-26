Глава РСПП Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей

Также институт бизнес-омбудсмена в России сменит формат

РСПП предлагает создать автономную некоммерческую организацию вместо института уполномоченного по защите прав предпринимателей в России. Об этом сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава организации Александр Шохин.

К слову, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в рамках АНО. По словам представителя Кремля, институт бизнес-омбудсмена в России сменит формат, станет общественной должностью.

— Институт не чисто общественный, а общественно-государственный, поскольку мы считаем, что государство должно участвовать в деятельности этой автономной некоммерческой организации в качестве учредителя. Также учредителями остаются ведущие бизнес-объединения, кроме РСПП, это Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия», «Опора России», — сказал он.

Путин, в свою очередь, поддержал такую реформу института бизнес-омбудсмена.

Никита Егоров