В Набережных Челнах увеличили финансирование «Безопасного города» почти на 30 млн рублей

19:11, 26.05.2026

В этом году на эти цели выделят 20 млн рублей

Фото: взято с сайта kzn.ru

Исполком Набережных Челнов утвердил изменения в муниципальной программе развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2024—2026 годы. На реализацию программы предусмотрено финансирование из муниципального бюджета в размере 57,5 млн рублей. Распределение средств по годам:

  • 2024 год — 8 млн рублей;
  • 2025 год — 29,5 млн рублей;
  • 2026 год — 20 млн рублей;
Фото: взято с сайта kzn.ru

Ранее общая сумма программы составляла 29 млн рублей. Программа включает несколько основных направлений:

  • Развитие системы видеонаблюдения в общественных местах;
  • Техническое обслуживание камер;
  • Расширение покрытия системами видеонаблюдения многоквартирных домов.

Напомним, что проект Госсовета Татарстана об ужесточении штрафов за ДТП могут внести в Госдуму «после его доработки».

Наталья Жирнова

