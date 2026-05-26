В Набережных Челнах увеличили финансирование «Безопасного города» почти на 30 млн рублей

В этом году на эти цели выделят 20 млн рублей

Исполком Набережных Челнов утвердил изменения в муниципальной программе развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2024—2026 годы. На реализацию программы предусмотрено финансирование из муниципального бюджета в размере 57,5 млн рублей. Распределение средств по годам:

2024 год — 8 млн рублей;

2025 год — 29,5 млн рублей;

2026 год — 20 млн рублей;

Ранее общая сумма программы составляла 29 млн рублей. Программа включает несколько основных направлений:

Развитие системы видеонаблюдения в общественных местах;

Техническое обслуживание камер;

Расширение покрытия системами видеонаблюдения многоквартирных домов.

Наталья Жирнова