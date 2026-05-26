Путин проведет переговоры с Токаевым и примет участие в Евразийском экономическом форуме в Астане

Госвизит президента России состоится с 27 по 29 мая

Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом с 27 по 29 мая. Кремль раскрыл график поездки президента.

Во время поездки он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме в Астане. Также запланированы переговоры Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры обсудят сотрудничество двух стран, а также международные и региональные вопросы. Напомним, что президенты в последний раз проводили встречу 9 мая в Москве.

По итогам встречи ожидается подписание совместных документов. Кроме того, 28 мая Владимир Путин выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума. «На этом заседании будут рассмотрены актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза, намечены ориентиры дальнейшего углубления интеграционных процессов», — сказано в сообщении Кремля.

